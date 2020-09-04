Российскую военную базу в Кыргызстане возглавил новый командир

Личному составу объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане представлен новый командир соединения. Это, как проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, - полковник Алексей Ларин.

Его представил руководящему составу базы командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Как сообщается, Алексей Ларин окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Служил на Урале и Дальнем Востоке. Последовательно прошел все должности от летчика отдельного штурмового авиационного полка до заместителя командира военной базы по летной подготовке.

Награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа. И, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ. Также личный состав "Канта" содействует подготовке летчиков Вооруженных сил Кыргызстана.