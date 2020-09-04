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Бишкеку требуются "трехглазые"

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- Сергей Швец
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Горожане - автомобилисты и пешеходы - просят муниципалитет установить светофоры на нескольких проблемных перекрестках столицы. Из–за отсутствия электронных регулировщиков в тех местах невозможно нормально разъехаться и перейти дорогу, каждый маневр сопряжен с опасностью возникновения аварии.

Благодаря "Безопасному городу" дорожное движение в столице заметно улучшилось. По крайней мере, на тех перекрестках, где установлена система фото– и видеофиксации нарушений. Но до приемлемого уровня все равно еще далеко. И не только потому, что у автомобилистов отсутствует культура вождения. В значительной степени вина лежит и на дорожных службах из–за неправильного и несвоевременного развития инфраструктуры.

Простой пример. Светофорный объект на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева–Пудовкина настроен таким образом, что автомобили, поворачивающие направо, с Пудовкина на Ахунбаева (при движении вниз), по дополнительной секции, пересекают траекторию движения пешеходов, переходящих Пудовкина по Ахунбаева (с южной стороны) на основной зеленый сигнал. В результате уже неоднократно возникали ситуации, когда машины едва не сбивали пешеходов. И виной всему исключительно неправильная организация движения.

Кроме того, в городе полно перекрестков, на которых без "трехглазых" разъехаться и разойтись просто невозможно.

Таковым, в частности, является перекресток Льва Толстого и Ибраимова. Причем он двойной. Уже много лет водители жалуются на то, что без проблем здесь можно двигаться только по Толстого в обоих направлениях, так как она главная. А вот повернуть с нее налево, на Ибраимова, либо с Ибраимова на Толстого, - задача довольно сложная. Нередко здесь возникали аварии.

Про пешеходов и говорить нечего. Даже переходя Ибраимова по Льва Толстого, то есть по главной дороге, пеший участник дорожного движения вынужден пропускать автомобили, которые поворачивают с Толстого или на нее. Ни на одном перекрестке города больше не наблюдается такого абсурда. При этом на замечания многие шоферы реагируют грубо. Только светофор может спасти здесь чьи–то жизни и машины.

Еще одним проблемным объектом является пересечение улиц Жукеева–Пудовкина и Саманчина. Здесь, правда, сложности возникают только для автомобилистов, так как пешеходам отведена "зебра". В часы пик выполнить поворот или просто пересечь Пудовкина по Саманчина просто нереально.

Третий перекресток вообще смертельно опасен для горожан. Светофор на нем есть, но только для автомобилистов. А вот табло для пешеходов отсутствует, что представляет серьезную опасность. Речь о перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Горького. Наша газета уже била в колокола, но столичные власти звон почему–то не услышали.

Схема движения здесь довольно сложная для пешехода, чтобы он мог сориентироваться по сигналам, подаваемым для автомобилей. Поэтому у горожан небогатый "выбор": лезть под колеса в надежде, что кто–то пропустит. Либо подолгу ждать, когда появится разрыв в потоке машин, чтобы успеть перебежать. Предвижу мнение мэрии, дескать, нет денег. Но это жизненно важные объекты для всех горожан, в семьи которых в любой момент может прийти несчастье.


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URL: https://www.vb.kg/391662
Теги:
светофоры, Бишкек
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