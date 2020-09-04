Погода
$ 78.46 - 78.89
€ 92.35 - 93.52

В КР планируют провести фестиваль Одной Песни об Иссык-Куле (видео)

210  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Базирующиеся в Бишкеке и Баку Фонд поддержки политики тюркоязычных государств и ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" во главе с Нусретом Мамедовым обратились к президентам Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и Азербайджана Ильхаму Алиеву с необычной "культурно-массовой инициативой".

Эти общественные организации предлагают провести в Кыргызстане, конкретно в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча", Фестиваль Одной Песни "Иссык-Куль – жемчужина Тюркской Вселенной".

История с песней такая. В 2019 году Лейла Алиева, дочь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, приезжала в Кыргызстан и побывала на Иссык-Куле. Под впечатлением от красоты озера она написала стихотворение, посвященное жемчужине Кыргызстана и всего Тюркского Мира.

Фондом поддержки политики тюркоязычных государств это стихотворение было переведено и опубликовано на кыргызском, азербайджанском, турецком, узбекском, английском языках и на иврите.

Доктором искусствоведения, профессором Азербайджанской Национальной Консерватории Аббасгулу Наджафзаде на слова этого стихотворения была написана музыка для исполнения песни. Ее начали исполнять певцы Азербайджана, Узбекистана, США и Израиля.

Как сообщил VB.KG Нусрет Мамедов, "в рамках готовящегося в Кыргызстане Фестиваля Одной Песни также запланирована презентация книги "Великая личность тюркского мира", посвященной общенациональному лидеру азербайджанцев Гейдару Алиеву".

- Несомненно, проведение фестиваля увеличит число туристов в Кыргызстане и, в частности, на озере Иссык Куль. Этот фестиваль также внесет свой вклад в дело дальнейшего развития и углубления взаимовыгодных отношений между тюркоязычными государствами в целом, и между Кыргызстаном и Азербайджаном в частности, - надеется Нусрет Мамедов.

личное дело

Нусрет Мамедов и возглавляемый Фонд поддержки политики тюркоязычных государств известны своей книгоиздательской деятельностью. С помощью спонсоров публикуют на кыргызском, русском, азербайджанском языках посвященные тюркской культуре книги и распространяют их бесплатно по библиотекам и учебным заведениям.

Мамедов известен тем, что он был главным организатором поездки Чингиза Айтматова в Баку в феврале - марте 2008 года, когда мэтру устроили там триумфальную встречу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил тогда Чингизу Айтматову только что учрежденный орден "Дружба", номер орденского знака Айтматова - 1.

Яркий эпизод того визита Айтматова - когда начальник президентской охраны вдруг спросил у писателя:

- Кто из кыргызстанцев будет вместе с вами на церемонии награждения? Можно присутствовать только одному сопровождающему.

- Со мной будет Нусрет Мамедов, - ответил мэтр.

Мамедовский Фонд поддержки политики тюркоязычных государств с помощью спонсоров уже издал десятки книг на кыргызском, русском и азербайджанском языках, посвященных Айтматову.

Нусрет Мамедов был самовыдвиженцем на президентских выборах 2017 года в Кыргызстане и был зарегистрирован в качестве кандидата Центризбиркомом. Однако Мамедов вскоре после официальной регистрации снял свою кандидатуру и призвал своих потенциальных сторонников голосовать за Сооронбая Жээнбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391665
Теги:
Азербайджан, выборы, книги, кыргызский язык, русский язык, фестиваль, Бишкек, Иссык-Куль, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  