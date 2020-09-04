В КР планируют провести фестиваль Одной Песни об Иссык-Куле (видео)

Базирующиеся в Бишкеке и Баку Фонд поддержки политики тюркоязычных государств и ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" во главе с Нусретом Мамедовым обратились к президентам Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и Азербайджана Ильхаму Алиеву с необычной "культурно-массовой инициативой".

Эти общественные организации предлагают провести в Кыргызстане, конкретно в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча", Фестиваль Одной Песни "Иссык-Куль – жемчужина Тюркской Вселенной".

История с песней такая. В 2019 году Лейла Алиева, дочь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, приезжала в Кыргызстан и побывала на Иссык-Куле. Под впечатлением от красоты озера она написала стихотворение, посвященное жемчужине Кыргызстана и всего Тюркского Мира.

Фондом поддержки политики тюркоязычных государств это стихотворение было переведено и опубликовано на кыргызском, азербайджанском, турецком, узбекском, английском языках и на иврите.

Доктором искусствоведения, профессором Азербайджанской Национальной Консерватории Аббасгулу Наджафзаде на слова этого стихотворения была написана музыка для исполнения песни. Ее начали исполнять певцы Азербайджана, Узбекистана, США и Израиля.

Как сообщил VB.KG Нусрет Мамедов, "в рамках готовящегося в Кыргызстане Фестиваля Одной Песни также запланирована презентация книги "Великая личность тюркского мира", посвященной общенациональному лидеру азербайджанцев Гейдару Алиеву".

- Несомненно, проведение фестиваля увеличит число туристов в Кыргызстане и, в частности, на озере Иссык Куль. Этот фестиваль также внесет свой вклад в дело дальнейшего развития и углубления взаимовыгодных отношений между тюркоязычными государствами в целом, и между Кыргызстаном и Азербайджаном в частности, - надеется Нусрет Мамедов.

личное дело

Нусрет Мамедов и возглавляемый Фонд поддержки политики тюркоязычных государств известны своей книгоиздательской деятельностью. С помощью спонсоров публикуют на кыргызском, русском, азербайджанском языках посвященные тюркской культуре книги и распространяют их бесплатно по библиотекам и учебным заведениям.

Мамедов известен тем, что он был главным организатором поездки Чингиза Айтматова в Баку в феврале - марте 2008 года, когда мэтру устроили там триумфальную встречу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил тогда Чингизу Айтматову только что учрежденный орден "Дружба", номер орденского знака Айтматова - 1.

Яркий эпизод того визита Айтматова - когда начальник президентской охраны вдруг спросил у писателя:

- Кто из кыргызстанцев будет вместе с вами на церемонии награждения? Можно присутствовать только одному сопровождающему.

- Со мной будет Нусрет Мамедов, - ответил мэтр.

Мамедовский Фонд поддержки политики тюркоязычных государств с помощью спонсоров уже издал десятки книг на кыргызском, русском и азербайджанском языках, посвященных Айтматову.

Нусрет Мамедов был самовыдвиженцем на президентских выборах 2017 года в Кыргызстане и был зарегистрирован в качестве кандидата Центризбиркомом. Однако Мамедов вскоре после официальной регистрации снял свою кандидатуру и призвал своих потенциальных сторонников голосовать за Сооронбая Жээнбекова.