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Мадумаров провел очередное заседание Республиканского штаба по выборам

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров провел очередное заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр отметил, что несколькими днями ранее состоялось заседание Совета безопасности в узком составе по рассмотрению вопроса подготовки к парламентским выборам.

"По итогам заседания Совета безопасности подписано решение, включающее комплекс рекомендаций государственным и местным органам власти по проведению выборного процесса. Все указанные пункты должны быть выполнены качественно, своевременно и в полном объеме. Одним из важных пунктов значится в срок до 10 сентября 2020 года совместно с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - сказал Акрам Мадумаров.

Он продолжил, что другим не менее важным пунктом значится - в срок до 15 сентября 2020 года совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления разработать и утвердить план по недопущению заражения граждан Кыргызской Республики, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов; обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории Кыргызской Республики в день проведения выборов.

В ходе заседания штаба заслушаны доклады относительно приезда международных наблюдателей, а также вопрос по обеспечению соответствующими документами лиц, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых.

По итогам заседания профильным государственным органам дан ряд поручений.


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URL: https://www.vb.kg/391668
Теги:
выборы, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Акрамжан Мадумаров
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