В Бишкеке завершена реконструкция сквера им. М. Горького

Завершена реконструкция сквера имени Максима Горького на пересечении улиц Исанова и Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вице-мэр столицы по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев проинспектировал сквер, проверил качество работы.

В муниципалитете напоминают, что здесь уложили новую цветную брусчатку, обновили ирригационную систему, проложив поливочные лотки, модернизировали освещение. Установлены фонари, а также новые скамейки и урны.

"Строители бережно отреставрировали гранитные бордюры, которые стояли в сквере ранее, и установили на новое основание. Оно отлично вписалось в обновленный облик сквера", - говорится в сообщении.

Над обновлением сквера работала подрядная компания "Береке Стрим".

"Уланбек Азыгалиев, и как вице-мэр, и как кандидат технических наук на практической работе, сразу нашел недоработки, поручил строителям устранить отклонения, переложить брусчатку в некоторых местах, завершить подсыпку под ирригацию", рассказали в мэрии.

Отметим, что реконструкция сквера проводилась по поручению мэра столицы Азиза Суракматова, работы финансируются из городского бюджета, стоимость проекта – 7 миллионов сомов.