Погода
$ 78.46 - 78.89
€ 92.35 - 93.52

В Бишкеке завершена реконструкция сквера им. М. Горького

166  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершена реконструкция сквера имени Максима Горького на пересечении улиц Исанова и Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вице-мэр столицы по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев проинспектировал сквер, проверил качество работы.

В муниципалитете напоминают, что здесь уложили новую цветную брусчатку, обновили ирригационную систему, проложив поливочные лотки, модернизировали освещение. Установлены фонари, а также новые скамейки и урны.

"Строители бережно отреставрировали гранитные бордюры, которые стояли в сквере ранее, и установили на новое основание. Оно отлично вписалось в обновленный облик сквера", - говорится в сообщении.

Над обновлением сквера работала подрядная компания "Береке Стрим".

"Уланбек Азыгалиев, и как вице-мэр, и как кандидат технических наук на практической работе, сразу нашел недоработки, поручил строителям устранить отклонения, переложить брусчатку в некоторых местах, завершить подсыпку под ирригацию", рассказали в мэрии.

Отметим, что реконструкция сквера проводилась по поручению мэра столицы Азиза Суракматова, работы финансируются из городского бюджета, стоимость проекта – 7 миллионов сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391669
Теги:
бюджет, реконструкция, парк, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  