Партия "Мекеним Кыргызстан": Победа за нами! С нами народ!

Сегодня началась официальная кампания по выборам депутатов в Жогорку Кенеш. Оригинальным стартовым мероприятием отметилась партия "Мекеним Кыргызстан". На рассвете кандидаты от партии собрались у памятника Курманджан Датки возле знака – отметки нулевого километра в самом центре Бишкека, чтобы собрать вместе юрту.

"Что такое юрта для кыргыза? Это не просто дом, часть кочевого уклада наших предков, сохранившейся до сегодняшнего дня. Юрта – особое место, где ощущается неразрывная связь прошлого и будущего, Это символ единения в масштабах страны. Этим действием, ритуалом установки юрты, мы хотим сказать – эй, хватит делиться. На юг и север, городских и айыльских. Давайте ценить и беречь культурное и этническое многообразие нашей Родины. А нулевой километр – потому что мы хотим обнулить все конфликты и склоки, обнулить все взаимные обиды и подозрения. Главное, чтобы на нашей земле был мир! В добрый путь Мекеним Кыргызстан!", - так объяснила символизм места для первого предвыборном мероприятии партии Татьяна Кузнецова, бывший вице-мэр Бишкека, кандидат от Мекеним Кыргызстан.

Не смотря на раннее утро, своеобразная встреча партийцев Мекеним Кыргызстан проходила энергично и с хорошим настроением. Редкие прохожие с удовольствием фотографировали кандидатов, среди которых немало известных личностей и саму юрту.

Не смотря на то, что мероприятие было больше не формальным и не напоминало традиционные митинги, партийцев поприветсвовал и лидер партии Мекеним Кыргызстан Мирлан Бакиров: "Партия Мекеним

Кыргызстан решила начать свою агитационную кампанию с нулевого километра. Это не просто геодезическая отметка, начальная точка отсчета дорожных расстояний в Кыргызстане, расположенная в центре Бишкека на месте старого почтамта.

Это символ начала пути и именно отсюда начинает свой путь к большим политическим целям партия Мекеним Кыргызстан.", сказал Мирлан Бакиров. И подчеркнул, что партия не ждет, что ее путь "будет простым и легким. Мекеним Кыргызстан еще до старта столкнулся с черным пиаром и грязными технологиями в отношении партии и отдельных кандидатов. Но, мы уверены, что наш мудрый народ сможет отделить ложь от правды.

Наши помыслы – чисты, наши цели – благородны. Я желаю нам всем достойно пройти наш путь. И,конечно,я желаю нам всем победы!",- заключил лидер Мекеним Кыргызстан.

Партия "Мекеним Кыргызстан" - партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии " Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан".