В Джалал-Абадской области в автокатастрофе погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, 4 сентября примерно в 9.00 часов на участке Тагай села Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области столкнулись Audi A6 с грузовиком HOWO.

В результате аварии погибли 8 человек. Среди них 6 мужчин и 2 женщины. Их личности уточняются.

На месте происшествия работали спасатели Тогуз-Тороуского районного пожарно-спасательного управления. Они достали тела погибших из машины и передали их милиции.