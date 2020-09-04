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В Джалал-Абадской области в автокатастрофе погибли 8 человек

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- Оксана Гут
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В Джалал-Абадской области в автокатастрофе погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, 4 сентября примерно в 9.00 часов на участке Тагай села Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области столкнулись Audi A6 с грузовиком HOWO.

В результате аварии погибли 8 человек. Среди них 6 мужчин и 2 женщины. Их личности уточняются.

На месте происшествия работали спасатели Тогуз-Тороуского районного пожарно-спасательного управления. Они достали тела погибших из машины и передали их милиции.


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URL: https://www.vb.kg/391674
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, МЧС
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