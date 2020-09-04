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Cборная Кыргызстана не прошла в финал танкового биатлона

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- Евгений Денисенко
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В рамках танкового биатлона, проходящего с 23 августа по 5 сентября на подмосковном полигоне Алабино, определились участники финальной эстафеты. На нее вышли, согласно условиям конкурса, восемь из шестнадцати команд, представляющих такое же количество стран, в числе которых и Кыргызстан.

Каждая сборная состояла из ее начальника, трех основных экипажей (по три человека) и одного запасного, тренерской группы, отделение технического обеспечения, в общей сложности – до 21 человека. Команды были поделены на два дивизиона, кыргызстанцы боролись за первенство в первом дивизионе. Они успешно прошли первый этап – индивидуальную гонку, где соперниками были танкисты России, Казахстана и Узбекистана, и стали участниками полуфинальной эстафеты.

В ходе нее экипажам предстояло поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью данного этапа стало ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом всего биатлона. В полуфинальных заездах три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке.

В итоге в финальную эстафету из первого дивизиона попали команды Беларуси, Азербайджана, России и Китая, из второго дивизиона - Таджикистана, Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.

4 сентября – финал во втором дивизионе, 5 сентября – финальная эстафета для первого дивизиона. В этот же день состоится торжественное закрытие танкового биатлона и самих Международных армейских игр "АрМИ–2020", в рамках которых он был организован.


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URL: https://www.vb.kg/391676
Теги:
Россия, Кыргызстан, танковый биатлон
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