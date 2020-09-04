В КР экспорт увеличивается, но и цены растут

Ранее министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев заявил о том, что экспорт аграрной продукции за прошедшие семь месяцев составил 110 миллионов долларов, что больше аналогичного показателя за прошлый год на один процент. 52 процента полученного урожая мы отправили в страны Евразийского экономического союза. Казалось бы, следует радоваться этим фактам. Наши фермеры благодаря экспортным поставкам значительно улучшат свое материальное положение, а в госказну хоть тоненьким ручейком, но все же потекут деньжата. Однако возникает вопрос: а кто позаботится о нас, горожанах? Вот несколько любопытных цифр. В этом году кыргызстанские дехкане отправили за рубеж 385 тонн риса на общую сумму в 193 тысячи долларов. Наш рис, особенно "узгенский", нарасхват во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Но в результате если килограмм этого продукта в феврале нынешнего года стоил 77 сомов сомов, то сейчас 80 и даже чуть больше. А ведь известно, что после уборки урожая цена практически на все виды сельхозкультур значительно ниже, чем поздней осенью или зимой. Следовательно, рис в нынешнем году будет значительно дороже, чем в прошлом. Еще один удар по карману горожан. Почти сто перерабатывающих предприятий страны получили право отправлять животноводческую продукцию за рубеж. И вновь мы искренне рады за людей, которые, несмотря на многочисленные проблемы, выращивают скот. Но и здесь вырисовывается очень даже печальная загогулина. Если в феврале нынешнего года килограмм баранины стоил в среднем 300 сомов, то нынче - 345.

Кило конины полгода назад обходилось среднестатистическому кыргызстанцу в 302 сома, сейчас в 345. На пять сомов (мелочь, а неприятно) подорожало сливочное масло.

Конечно, какой–нибудь состоятельный бизнесмен лишь ухмыльнется, глядя на новые цены основных продуктов питания, но бюджетникам, пенсионерам и многодетным семьям не до улыбок. Уже сейчас у многих наших граждан на столах лишь лепешки с чаем, а что будет в холодную пору, когда цены взлетят еще выше? В нынешнем году многие страны вводят квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции. Мало того, что пандемия сократила производство аграрной продукции, так еще засуха, а кое–где и проливные ливни сказались на урожае практически всех видов аграрной продукции. Поэтому, может, и нам имеет смысл подумать о введении квот на экспорт того же мяса, риса, овощей и т.д. Ведь чем больше отечественной продукции на местных рынках, тем ниже цены на нее. По некоторым прогнозам, скоро повысятся цены и на импортные продукты питания, например, на сахар. И произойдет это потому, что в России, Беларуси в нынешнем году урожаи сладких корнеплодов не очень высоки. А наша сахарная отрасль давно буксует, посевы сахарной свеклы в нынешнем году сократились почти на 30 процентов.

...Когда в мире буйствуют всевозможные экономические кризисы, наши власти должны заботиться в первую очередь о насыщении собственного продовольственного рынка, о снижении цен хотя бы на основные продукты питания и только потом о приносящем доход экспорте.