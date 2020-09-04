Забеременела 14-летняя школьница. Задержан подозреваемый

В Москве задержан гражданин Кыргызстана, который с 2016 года скрывался в России от правоохранительных органов КР. На родине его подозревают в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Осенью 2015 года уроженец Джалал-Абадской области 1995 года рождения вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Подросток забеременела, а отец ребенка пустился в бега. Правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело по статье 132 УК КР от 1997 года (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Как выяснилось все это время он скрывался от правосудия в России. Там он также попал в поле зрение полиции и был объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО города Москвы. Вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции будет решен после принятия процессуального решения по уголовному делу в соответствии законодательством России.