Российские военные в Кыргызстане поучаствовали в "Диктанте Победы"

Около миллиона человек в России и в еще 75 странах, включая Кыргызстан, приняли участие в "Диктанте Победы". Он прошел 3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны.

К этой международной акции присоединилось и Минобороны РФ. Как сообщили в нем, для почти 70 тысяч военнослужащих и членов их семей были подготовлены более 500 площадок - в воинских частях, органах военного управления, организациях и учреждениях МО РФ, в том числе на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане и Таджикистане.

"Диктант Победы" проходит в знаменательную дату, которая в соответствии с федеральным законом отнесена к дням воинской славы России. 75-лет назад окончилась Вторая мировая война. Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер... При этом необходимо особо подчеркнуть, что важнейшей составной частью Второй мировой войны была Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз против фашистской Германии и ее сателлитов, защищая свое право на существование и свободное развитие. Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная Армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы", - заявил замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов, давший старт "Диктанту Победы" для военнослужащих, а также гражданских служащих, воспитанников довузовских образовательных организаций, курсантов военных вузов, юнармейцев и членов семей военнослужащих.

Диктант продлился 45 минут. Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. 20 вопросов посвящались датам, фактам и событиям мирового значения, а чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно было знать историю своей малой родины. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены по четыре варианта ответа, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Акция впервые была организована в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" прошел в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадок. В Кыргызстане участниками диктанта стали, в частности, военнослужащие российской авиабазы" Кант", также ученики школы № 2 МО РФ, расположенной на территории военного городка, и их учителя, всего около 200 человек.