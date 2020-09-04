Погода
$ 78.46 - 78.89
€ 92.35 - 93.52

Российские военные в Кыргызстане поучаствовали в "Диктанте Победы"

136  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около миллиона человек в России и в еще 75 странах, включая Кыргызстан, приняли участие в "Диктанте Победы". Он прошел 3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны.

К этой международной акции присоединилось и Минобороны РФ. Как сообщили в нем, для почти 70 тысяч военнослужащих и членов их семей были подготовлены более 500 площадок - в воинских частях, органах военного управления, организациях и учреждениях МО РФ, в том числе на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане и Таджикистане.

"Диктант Победы" проходит в знаменательную дату, которая в соответствии с федеральным законом отнесена к дням воинской славы России. 75-лет назад окончилась Вторая мировая война. Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер... При этом необходимо особо подчеркнуть, что важнейшей составной частью Второй мировой войны была Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз против фашистской Германии и ее сателлитов, защищая свое право на существование и свободное развитие. Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная Армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы", - заявил замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов, давший старт "Диктанту Победы" для военнослужащих, а также гражданских служащих, воспитанников довузовских образовательных организаций, курсантов военных вузов, юнармейцев и членов семей военнослужащих.

Диктант продлился 45 минут. Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. 20 вопросов посвящались датам, фактам и событиям мирового значения, а чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно было знать историю своей малой родины. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены по четыре варианта ответа, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Акция впервые была организована в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" прошел в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадок. В Кыргызстане участниками диктанта стали, в частности, военнослужащие российской авиабазы" Кант", также ученики школы № 2 МО РФ, расположенной на территории военного городка, и их учителя, всего около 200 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391689
Теги:
военная служба, конкурс, образование, Россия, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  