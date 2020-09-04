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Блогеру Илье Варламову предложили встретиться и "обсудить" баранов

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Общественного деятеля и мастера спорта по вольной борьбе Тилека Усупова возмутило, что некий российский блогер Илья Варламов назвал кыргызстанских водителей баранами и дебилами.

По его словам, как минимум это невежливо иностранцу оскорблять кыргызстанцев.

- Где его учили манерам и культуре?! Он приезжает в чужую страну и позволяет себе такие вещи говорить про жителей этой страны. Если что-то не устраивает, то всегда можно это более культурно преподнести, не задевая чувств граждан нашей страны. Я предлагаю этому Варламову встретиться и обсудить этот момент, если он, конечно, мужчина, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/391690
Теги:
Россия, Кыргызстан, активисты, скандал
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