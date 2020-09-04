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В Оше со взяткой задержана сотрудница Департамента пробации

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- Оксана Гут
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При вымогательстве и получении взятки задержана сотрудница межрегионального управления Департамента пробации по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Об этом сообщает АКС ГКНБ КР.

27 августа ГСУ ГКНБ КР по заявлению гражданки С.А.С. в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по ст.326 Уголовного кодекса КР (Вымогательство взятки).

Установлено, что главный специалист отдела пробации по г. Ош А.А.М. вымогала денежные средства в размере 38 тыс сомов у гражданки С.А.С. за содействие в условно-досрочном погашении судимости.

1 сентября в г. Ош в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий при получении денежных средств в размере 38 тыс сомов А.А.М. была задержана с поличным. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №53 ГСИН при ПКР.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/391692
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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