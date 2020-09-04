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Дональд Трамп поддержал кыргызстанцев в борьбе с ЛГБТ (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Ранее в своем письме президент США Дональд Трамп поблагодарил общественное объединение "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" и ее лидера, гражданина Кыргызстана Болотбека Батилова за поддержку семейных и национальных ценностей. О чем именно идет речь и какие именно ценности имел в виду глава США редакции VB.KG рассказал сам активист.

По его словам, члены общественного объединения "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" по всему миру борются со всякого рода сатанинскими направлениями.

- В частности, имеется в виду движения ЛГБТ, члены которых насаждают везде свои ценности. Президент США поддержал наше объединение и наши взгляды ему близки по духу, - сказал он.

В то же время Батилов отметил, что и в Кыргызстане это проблема актуальна.

- У нас, к сожалению, тоже есть прозападные силы, в том числе представители ЛГБТ, которые действуют в интересах других стран. В частности, они представлены в партиях и правительстве и поэтому для нас это проблема даже очень актуальна.


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URL: https://www.vb.kg/391696
Теги:
Дональд Трамп, Кыргызстан, активисты
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