Скажи "ДА" программа партии "Мекеним Кыргызстан"

Скажи "Да" - под таким названием партия "Мекеним Кыргызстан" презентовала свою программу. Программа разработана с учетом вызовов и реального положения дел. Программа лишена популизма и пронизана конкретикой и нацелена на результативность.

Партия "Мекеним Кыргызстан" призывает кыргызстанцев сказать ДА Сокращению количества депутатов Жогорку Кенеша. Скажем Да Значительному сокращению армии чиновников и оптимизации структуры правительства. "Мекеним Кыргызстан" намерен убрать дублирующие функции у министерств и ведомств, а также сократить расходы чиновников. Например, вице-премьеры в правительстве могут одновременно возглавлять и профильные министерства. А министры – совмещать функции начальников управлений.

В случае победы на выборах партия "Мекеним Кыргызстан" намерена добиться всех этих инициатив. Таким образом будет сэкономлено много бюджетных средств которые пойдут на зарплаты медикам и учителям. Простым кыргызстанцам, которые двигают страну вперед.

Партия "Мекеним Кыргызстана" - это сплоченная команда молодых профессионалов, которые мало говорят, но многое делают.

Татьяна Кузнецова, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан":

"Команда Мекеним Кыргызстан четко понимает, что хочет и для чего идет в парламент. И я с гордостью говорю, что я член замечательной команды "Мекеним Кыргызстан". Я верю в победу "Мекеним Кыргызстана". Победим мы, победит вся страна".

С полным текстом программы можно ознакомиться на сайте партии "Мекеним Кыргызстан".

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии " Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан".

Дата выхода 05.09.2020