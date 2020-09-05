"Инфекционка" в Бишкеке готова на 65 процентов

Готовность строительства экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в г. Бишкек составляет 65 процентов. Об этом сообщает Госстрой.

Больница рассчитана на 100 койко-мест, состоит из четырех блоков,

где в настоящее завершены и ведутся следующие работы:

Блок 1: на 100 процентов завершены земляные работы, фундамент, наружные стены, утепление потолка, внутренняя канализация, стяжка металлоконструкций фермы и кровля. Также завершена обшивка внутренних стен гипсокартонном на 80 процентов, а внутренний электромонтаж составляет 95 процентов.

Блок 2: на 100 процентов завершены земляные работы, фундамент, утепление потолка, внутренняя канализация, стяжка полов и металлоконструкции фермы. Обшивка наружных стен - на 95 процентов, внутренних стен - на 75 процентов.

Блок 3: на 100 процентов завершены земляные работы, фундамент внутренняя канализация, стяжка полов и монтаж металлоконструкций фермы. Ведутся работы по утеплению потолка и обшивки наружных, внутренних стен.

Блок 4: завершены земляные работы и фундамент на 100 процентов. Также на стадии завершения установка металлических колонн и ригелей, прокладка внутренних сантехнических труб - готовность 50 процентов.

- Количество рабочих на объекте 105 человек. На строительство объекта из средств Фонда социального партнерства по развитию регионов профинансированно 60 млн. сомов, - проинформировали в Госстрое.