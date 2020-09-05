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Самые ожидаемые книги–2020

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- Владимир Пирогов
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В этом перечне - лучшие образцы современной прозы, самые прославленные писатели и громкие новинки. Обновляйте свой личный список "планирую прочитать":

"Нормальные люди" - Салли Руни (Англия)

В центре сюжета "Нормальных людей" - история отношений Марианны и Коннелла, влюбившихся друг в друга школьников, пытающихся продолжать отношения и после школы. Это несентиментальный и очень откровенный рассказ о первой любви, о том, что мужчина и женщина не всегда находят общий язык, а страшные поступки иногда свидетельствуют о чувствах больше, чем самые пылкие признания. Это простая и симптоматичная для нашего времени, но в то же время психологически глубокая вещь.

"Заветы" - Маргарет Этвуд (Канада)

Имя Маргарет Этвуд, четырежды выигравшей Букеровскую премию и сделавшей гигантский вклад в развитие современного феминизма, само по себе повод прочитать ее "Заветы". Это продолжение самого известного романа Этвуд "Рассказ служанки", того самого, что лег в основу одноименного сериала и послужил вдохновением для десятков менее умелых подражателей. Действие романа происходит спустя 17 лет после событий "Рассказа". В книге три сюжетные линии: одна из героинь - тетка Лидия, уже известная по роману "Рассказ служанки", вторая - Агнес, молодая женщина из Гилеада, третья - Дейзи, девушка, живущая в Канаде. Три поколения женщин, которые, несмотря на нелегкие и сложные судьбы, остаются несломленными, отстаивающими свое право на жизнь и свободу.

"Лабиринт фавна" - Гильермо дель Торо, Корнелия Функе (США)

В 2006 году Гильермо дель Торо снял "Лабиринт Фавна" - мрачную, но завораживающую историю маленькой девочки, эдакой современной Офелии, которая сбегает от ужасов Второй мировой войны в страшное Подземелье. А теперь дель Торо объединился с немецкой детской писательницей Корнелией Функе, чтобы сделать нечто вроде книжного варианта своего удивительного фильма. Судя по отзывам критиков, взрослых романтиков, обожающих миры "Алисы в Стране чудес" и "Хроник Нарнии", под обложкой "Лабиринта Фавна" нас ждет мир, гимн возможностям человеческого воображения.

"Иисусов сын" - Денис Джонсон (США)

Самая бунтарская литература в России публикуется в издательстве No Kidding Press. Именно оно в прошлом году подарило нам громкую и взрывоопасную "Кинг– Конг–теорию" Виржини Депант. В этом году обещают "Иисусова сына" Дениса Джонсона, книгу, которую очень внимательно читал, скажем, молодой Чак Паланик и без которой он и многие другие писатели его поколения еще неизвестно где бы сейчас были. Это 11 будоражащих историй, рассказанных маргиналом, наркоманом и алкоголиком, пытающимся как–то выбраться из западни, которая называет себя его жизнью.

"Мужчина в красном пальто" - Джулиан Барнс (Англия)

В своем новом романе "Мужчина в красном пальто" букеровский лауреат Джулиан Барнс говорит о прекрасной эпохе XIX векв, одновременно оставаясь удивительно актуальным и злободневным. В книге он описывает историю жизни принца, графа и блистательного хирурга Самуэля–Жана Поцци, во многом опередившего свое время. А еще взаимоотношения двух исторически соперничающих стран - Великобритании и Франции.

Это и увлекательный роман, и исследование эпохи, и остроумное писательское высказывание о том, как за изящной картинкой скрываются серьезные политические интриги.


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URL: https://www.vb.kg/391700
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книги
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