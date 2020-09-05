Мирлан Бакиров: Кыргызстан сможет удивить мир экономическим рывком

Программа партии "Мекеним Кыргызстан" - это среднесрочное видение будущего нашей̆ страны и нашего народе. Наша главная цель построить динамично развивающийся Кыргызстан.

Партия глубоко осознает сложность и значимость исторического момента и предлагает системное видение. охватывающее все сферы социально-экономической̆ жизнедеятельности. глубинные преобразования государственного управления, укрепление культурно-исторических оснований нашего народа.

"Мекеним Кыргызстан" - это партия, имеющая комплексное понимание о реальной ситуации, нацеленная на активные практические шаги и готовая взять на себя ответственность за изменение настоящего и построение желаемого будущего!

Партия "Мекеним Кыргызстан" - это сплоченная команда созидателей и единомышленников, разделяющая общие социально-ориентированные ценности и обладающая схожестью взглядов и подходов к реформам. Каждый из нас прошел непростой путь самоопределения и политической идентификации, прежде чем найти свою команду. Сегодня нас объединяет единство стратегического видения - "Кыргызстан - самое благословенное и комфортное место для жизни и ведения бизнеса".

Политическая партия "Мекеним Кыргызстан" - это партия каждого кыргызстанца! Голос каждого будет услышан, каждое мнение будет принято во внимание! Партия обеспечить прозрачность и полную подотчетность перед общественностью о принимаемых решения в интересах страны. Партия "Мекеним Кыргызстан" готова участвовать и в разработке национальных программ и проектов. У нас есть огромный потенциал для реализации намеченных планов по развитию страны. Партия уверена, что Кыргызстан встанет на путь устойчивого развития и сможет удивить мир экономическим рывком и стать примером реформ в регионе. Для этого нам всем нужно быть вместе!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии " Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 5 09 2020