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Время не помеха. В Москве решили отметить День независимости Кыргызстана

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В кыргызской диаспоре Москвы и Подмосковья хотят, пусть и позже, отметить День независимости Кыргызстана. Организовать такой праздник в установленный день – 31 августа – не предоставилось возможности по причине ограничений на массовые торжества из-за коронавируса.

"Пандемия не позволила провести здесь силами наших соотечественников и ряд других мероприятий, посвященных важным датам, в том числе 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню защиты детей и так далее. Сейчас эпидемиологическая ситуация в российской столице и Подмосковье продолжает стабилизироваться. И мы хотели бы объединить все эти поводы в рамках одного общего торжества, для чего разослали письма в некоторые Дома культуры, в Совет ветеранов", - говорит председатель Координационного совета кыргызской москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Отдельные планы, по его словам, существуют и в отношении Дня независимости Кыргызстана. На этот случай предусматриваются два варианта – на свежем воздухе и в закрытом помещении.

"Вместе с коллегами, - продолжает Аттокуров, - мы побывали на Пироговском водохранилище, это одно из популярных мест отдыха москвичей. Здесь красивая природа, пляж, спортплощадки, кафе, шатер на случай дождя. В течение двух лет и наша диаспора проводила тут различные мероприятия. Теперь вот хотим организовать еще одно – в честь Дня независимости Кыргызстана. Руководство этой зоны отдыха не против, при условии предоставления нами необходимых разрешительных документов. В данный момент прорабатываем формат мероприятия, с учетом всех условий, а также возможностей, в том числе и финансовых ".

Еще один вариант под открытым небом – ипподром в подмосковном Раменском районе. Кыргызстанцев в нем также хорошо знают – они участвовали в проводимых здесь конно-спортивных играх, сами устраивали состязания по кок-бору. А в одном из фермерских хозяйств содержатся специально привезенные из Кыргызстана лошади, за ними установлен самими же соотечественниками надлежащий уход. Местные власти дают "добро" и на очередной праздник, но также нужно разрешение от заинтересованных инстанций, прежде всего Роспотребнадзора.

Намечены варианты празднования и в закрытых помещениях. Но в данном случае организаторы не привязаны к погодным условиям. А вот если вести речь о Пироговском водохранилище или о Раменском, то ориентировочный срок – последняя декада сентября, потому что позже уже могут начаться дожди.

Вместе с тем, мероприятия локального характера, посвященные Дню независимости КР, проходят и в эти дни. Они проводятся различным диаспоральными общественными организациями и представляют из себя, в том числе, соревнования по футболу, волейболу, борьбе, бильярду, с собственными призовыми фондами. На ближайшие дни также запланирован круиз на теплоходе по Москве-реке.

"Все эти инициативы, различные по формату и специфике, прорабатываются и реализуются во взаимодействии с посольством Кыргызстана в России. Надеемся, что совместным усилиями нам удастся провести и один большой, общий праздник в честь Дня независимости нашей Родины", - говорит Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/391705
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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