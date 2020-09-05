Партия "Биримдик" начала свою агитационную кампанию в Оше

Сегодня, 5 сентября, партия демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" продолжила агитационную кампанию на юге страны - в городе Ош куда приехали кандидаты трех областей. Мероприятие началось у символа южной столицы - у подножья горы Сулайман-Тоо. В мероприятии приняли участие лидеры и члены партии, молодое крыло политорганизации. Жители Оша тепло встретили партию демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик".

В своем выступлении лидер партии Марат Аманкулов рассказал об идеологии, целях и задачах, стоящих перед партией.

Заместитель председателя партии "Биримдик" Торобай Зулпукаров рассказал, в каком направлении движется партия, почему 4 октября надо сделать выбор в пользу евразийского объединения.

Кандидат в депутаты от партии Улукбек Кочкоров рассказал о том, какие пути решения проблем, имеющихся в стране, предлагает политическая организация. Он подробно остановился на том, какие конкретные шаги будут осуществлены партией для улучшения социально-экономического положения населения.

Другой кандидат, вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева отметила, что пришло время переходить от слов к делу. "Я уверена, что начатое нами дело положит начало для больших реформ. Объединившись, мы победим!" - сказала она.

Также выступили кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Субхатилло Мирзаев, активист Медербек Абдыманапов, ветеран труда, общественный деятель Сайракан Юсупова.

Старейшина города Ош, депутат легендарного парламента Балтагул Нурумбетов благословил партию "Биримдик" и пожелал удачи на выборах.

Мероприятие завершилось гимном партии "Биримдик" в исполнении певца Ильяза Абдразакова.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.