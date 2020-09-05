Минздрав: "Никакой детской эпидемии в КР нет"

В Министерстве здравоохранения опровергли сообщения о массовом поступлении в больницы Бишкека и Иссык-Кульской области тяжелобольных детей.

Подобные публикации стали распространять по WhatsApp. Сообщалось также, что в лечебных учреждениях отмечается нехватка свободных мест для приема детей. Минздрав эти заявления официально опровергает.

"Все детские стационары работают в штатном режиме, никакой детской эпидемии нет. В столице пациенты с COVID-19 проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице и бишкекской клинической больнице № 6. Однако, по словам руководства последней, из 120 коек 42 места свободны. В РКИБ сказали, что 204 койки предусмотрены для пациентов с коронавирусом. Из них 150 мест свободны", - говорится в сообщении.

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи есть 400 коек, 62 из которых сейчас свободны.

"В Иссык-Кульской области для приема детей организована в общей сложности 121 койка, из них 115 свободны", - рассказала и. о. координатора по здравоохранению в данном регионе Мира Кыдырбаева.