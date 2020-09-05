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Генштаб продолжает поиски ушедшего в "самоволку" солдата

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- Виктория Гунгер
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4 сентября 2020 года военнослужащий в/ч 36806 Сухопутных войск

ВС КР ефрейтор Н.Ж. совершил самовольное оставление части. Об этом сообщает Генштаб КР.

Данный военнослужащий, призванный в ряды ВС КР осенью 2019 года, должен

быть уволен 21 сентября 2020 года.

- В настоящее время проводятся мероприятия по розыску военнослужащего.

Информация, размещенная в некоторых СМИ о якобы имевших место

неуставных взаимоотношениях, пока не подтверждена. Для выяснения

причин случившегося командованием Сухопутных войск назначено

служебное расследование. Военной прокуратурой Ошского гарнизона по

данному факту начато досудебное производство, - информирует Генштаб.


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URL: https://www.vb.kg/391709
Теги:
военная служба, Ош, Генеральный штаб
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