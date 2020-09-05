Генштаб продолжает поиски ушедшего в "самоволку" солдата

4 сентября 2020 года военнослужащий в/ч 36806 Сухопутных войск
ВС КР ефрейтор Н.Ж. совершил самовольное оставление части. Об этом сообщает Генштаб КР.
Данный военнослужащий, призванный в ряды ВС КР осенью 2019 года, должен
быть уволен 21 сентября 2020 года.
- В настоящее время проводятся мероприятия по розыску военнослужащего.
Информация, размещенная в некоторых СМИ о якобы имевших место
неуставных взаимоотношениях, пока не подтверждена. Для выяснения
причин случившегося командованием Сухопутных войск назначено
служебное расследование. Военной прокуратурой Ошского гарнизона по
данному факту начато досудебное производство, - информирует Генштаб.