Генштаб продолжает поиски ушедшего в "самоволку" солдата

4 сентября 2020 года военнослужащий в/ч 36806 Сухопутных войск

ВС КР ефрейтор Н.Ж. совершил самовольное оставление части. Об этом сообщает Генштаб КР.

Данный военнослужащий, призванный в ряды ВС КР осенью 2019 года, должен

быть уволен 21 сентября 2020 года.

- В настоящее время проводятся мероприятия по розыску военнослужащего.

Информация, размещенная в некоторых СМИ о якобы имевших место

неуставных взаимоотношениях, пока не подтверждена. Для выяснения

причин случившегося командованием Сухопутных войск назначено

служебное расследование. Военной прокуратурой Ошского гарнизона по

данному факту начато досудебное производство, - информирует Генштаб.