УВД Ленинского района наградило лучших сотрудников

Руководство Управления внутренних дел Ленинского района города Бишкек вручило ведомственные почетные грамоты и нагрудные значки сотрудникам милиции, за образцовое выполнение служебных обязанностей, задач по охране общественного правопорядка и за высокие результаты в служебной деятельности. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Начальник УВД Ленинского района Женишбек Абитов отметил, что многие сотрудники милиции показали хорошую работу и с высоким профессионализмом выполнили сложные и важные задачи. После чего, перед строем личного состава сотрудники милиции были поощрены ведомственными почетными грамотами, нагрудными медалями "Азамат 1-2-3-степени" , "95-лет Кыргызской милиции", "Каармандык", "Мыкты кызматкери" и ""Датка айым" за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижения высоких результатов в служебной деятельности.

В заключении, Женишбек Абитов пожелал отличившимся сотрудникам милиции крепкого здоровья и успехов в службе. Также, он пожелал им дальнейших успехов, выдержки, самообладания, мира, добра, хорошего настроения и семейного благополучия.

Остальным сотрудникам милиции пожелал настойчиво и упорно стараться быть лучшими и достойными стражами правопорядка нашей столицы.