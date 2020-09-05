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УВД Ленинского района наградило лучших сотрудников

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- Виктория Гунгер
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Руководство Управления внутренних дел Ленинского района города Бишкек вручило ведомственные почетные грамоты и нагрудные значки сотрудникам милиции, за образцовое выполнение служебных обязанностей, задач по охране общественного правопорядка и за высокие результаты в служебной деятельности. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Начальник УВД Ленинского района Женишбек Абитов отметил, что многие сотрудники милиции показали хорошую работу и с высоким профессионализмом выполнили сложные и важные задачи. После чего, перед строем личного состава сотрудники милиции были поощрены ведомственными почетными грамотами, нагрудными медалями "Азамат 1-2-3-степени" , "95-лет Кыргызской милиции", "Каармандык", "Мыкты кызматкери" и ""Датка айым" за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижения высоких результатов в служебной деятельности.

В заключении, Женишбек Абитов пожелал отличившимся сотрудникам милиции крепкого здоровья и успехов в службе. Также, он пожелал им дальнейших успехов, выдержки, самообладания, мира, добра, хорошего настроения и семейного благополучия.

Остальным сотрудникам милиции пожелал настойчиво и упорно стараться быть лучшими и достойными стражами правопорядка нашей столицы.


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URL: https://www.vb.kg/391711
Теги:
МВД, награда, Кыргызстан
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