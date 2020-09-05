Погода
$ 78.32 - 78.70
€ 92.30 - 93.60

Кыргызским дипломатам в Москве помогут волонтеры-соотечественники

111  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В консульский отдел посольства КР в РФ будут направлены волонтеры из числа активистов кыргызской диаспоры. С соответствующей инициативой, поддержанной дипломатами, выступили представители диаспорального сообщества, ставшие на днях гостями дипмиссии.

Необходимость этой поддержки продиктована большим объемом работы, которой сейчас приходится заниматься консулам. Она обусловлена вопросами, накопившимися у соотечественников во время пандемии коронавируса. В этот период сотрудникам посольства и его консульского отдела приходилось в значительной степени сосредотачиваться на задачах, связанных с отправкой соотечественников на родину чартерными авиарейсами. Кроме того, и сам режим ограничений, действующий в России и ее столице, вынуждал иностранных граждан откладывать на потом решение ряда возникающих у них проблем.

Сегодня в консульский отдел посольства, по его информации, еженедельно обращается более 500 граждан КР по различным вопросам. В этом перечне - обмен паспортов, оформление свидетельств на возвращение на родину, выдача документов для детей, нотариальные действия, легализация документов, помощь в легализации, в защите нарушенных прав, погашении задолженностей со стороны работодателей, содействие в отправке грузов-200 и другие темы.

Дополнительные обязанности появились у дипломатов и в связи с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш . Требуется оказание необходимой помощи согражданам в предвыборный и выборный периоды, разъяснение им норм соответствующего республиканского законодательства, в том числе по заполнению формы № 2, сдаче биометрических данных и т.д.

Сотрудниками посольства и диаспоральной общественностью уже накоплен большой опыт взаимодействия. Оно осуществляется в различных ситуациях, требующих мобилизации усилий для решения тех или иных задач. Такая практика вновь оказалась незаменимой в период пандемии, когда совместными силами оказывалась помощь соотечественникам в отправке на родину, поисках временного жилья в самой России, трудоустройстве мигрантов здесь, предоставлении им бесплатных продуктовых наборов, по другим проблемам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391712
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  