Кыргызским дипломатам в Москве помогут волонтеры-соотечественники

В консульский отдел посольства КР в РФ будут направлены волонтеры из числа активистов кыргызской диаспоры. С соответствующей инициативой, поддержанной дипломатами, выступили представители диаспорального сообщества, ставшие на днях гостями дипмиссии.

Необходимость этой поддержки продиктована большим объемом работы, которой сейчас приходится заниматься консулам. Она обусловлена вопросами, накопившимися у соотечественников во время пандемии коронавируса. В этот период сотрудникам посольства и его консульского отдела приходилось в значительной степени сосредотачиваться на задачах, связанных с отправкой соотечественников на родину чартерными авиарейсами. Кроме того, и сам режим ограничений, действующий в России и ее столице, вынуждал иностранных граждан откладывать на потом решение ряда возникающих у них проблем.

Сегодня в консульский отдел посольства, по его информации, еженедельно обращается более 500 граждан КР по различным вопросам. В этом перечне - обмен паспортов, оформление свидетельств на возвращение на родину, выдача документов для детей, нотариальные действия, легализация документов, помощь в легализации, в защите нарушенных прав, погашении задолженностей со стороны работодателей, содействие в отправке грузов-200 и другие темы.

Дополнительные обязанности появились у дипломатов и в связи с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш . Требуется оказание необходимой помощи согражданам в предвыборный и выборный периоды, разъяснение им норм соответствующего республиканского законодательства, в том числе по заполнению формы № 2, сдаче биометрических данных и т.д.

Сотрудниками посольства и диаспоральной общественностью уже накоплен большой опыт взаимодействия. Оно осуществляется в различных ситуациях, требующих мобилизации усилий для решения тех или иных задач. Такая практика вновь оказалась незаменимой в период пандемии, когда совместными силами оказывалась помощь соотечественникам в отправке на родину, поисках временного жилья в самой России, трудоустройстве мигрантов здесь, предоставлении им бесплатных продуктовых наборов, по другим проблемам.