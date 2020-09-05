"Задача власти - создать условия для развития предпринимательства"

Все имеющиеся в стране средства, в том числе - средства фондов, банков направляются на развитие перерабатывающей промышленности, отметил Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 сентября, в очередном интервью "Биринчи радио".

Глава государства отметил, что промышленность страны не развивалась, так как долгие годы не придавалось должного значения этому вопросу и не выделялись достаточные средства на эти цели.

"Мы направляем средства не только в сельское хозяйство, но и в перерабатывающую промышленность в целом, тем, кто создает рабочие места, и тем, кто занимается экспортом. Поток внешней миграции был значительно усилен в том числе и потому, что невозможно было реализовать произведенную продукцию", - почеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В то же время, как отметил Президент, государство не может закупить всю продукцию, но его задача - создать условия для развития предпринимательства.

"Мы предоставили им долгосрочные кредиты под низкие проценты, предоставили налоговые льготы. Направили ресурсы на нужды местных предпринимателей. В бытность мною Премьер-министром был создан Гарантийный фонд. С какой целью? У нас есть немало предпринимателей, у которых есть хорошие идеи и проекты. Их много и в сельской местности. Но для их реализации нужны средства. Банки предоставляют кредиты сроком на два-три года и под 20% ставку. Если даже захотят получить такой кредит, у них нет соответствующего залога. Поэтому у них не получается начать свой бизнес. Чтобы решить данную проблему, государство создало Гарантийный фонд и увеличило его уставный фонд", - пояснил Глава государства.

Он отметил, что увеличивается количество тех, кто получает помощь фонда, который является гарантом для предпринимателей, не имеющих залогового имущества.

Сооронбай Жээнбеков привел пример, как в 2016 году, будучи Премьер-министром, посетил Таласскую область и был расстроен, увидев, что продукция молокоперерабатывающего завода не реализуется и простаивает на складах.

"Если деятельность завода будет приостановлена, фермеры не смогут продавать производимое молоко, ведь эти вопросы тесно взаимосвязаны. Если завод на должном уровне реализует свою продукцию, у него будет прибыль, средства, чтобы закупать у фермеров молоко. А если этого нет, то пострадают и фермеры, которым некуда будет сдавать произведенную продукцию", - отметил Президент.

Как отметил Глава государства, чтобы выправить ситуацию, были построены новые лаборатории, соответствующие стандартам ЕврАзЭС и отремонтировали старые, а также выделены средства на фитосанитарные и ветеринарные лаборатории, которые были оснащены современным оборудованием.

"Следует отметить, что Россия хорошо поддержала наши усилия в данном направлении. Мы построили лаборатории, соответствующие международным стандартам, получили разрешение на экспорт и теперь наша молочная продукция беспрепятственно вывозится на продажу за пределы страны. В настоящее время 13 компаний имеют возможность поставлять сухое молоко в Китай. В данной сфере не должно быть существенных проблем, так как наши молочные продукты являются конкурентоспособными на внешних рынках благодаря своей экологичности и качеству", - подчеркнул Президент.

Он рассказал о визите в Нарынскую область, где был удовлетворен тем, как Российско-Кыргызский фонд, Гарантийный фонд и "Айылбанк" предоставляют долгосрочные кредиты молочным предприятиям.

"Как только будет введен в эксплуатацию Кочкорский молочный завод в следующем году, проблема по закупке молока у населения Нарынской области будет решена. Наша цель - возродить переработку молока, мяса, шкуры и шерсти, производимых в Кыргызстане путем создания соответствующих условий для предпринимателей. Наша задача, повторяю, поддержать предпринимателей долгосрочными кредитами под низкие проценты, предоставлять им налоговые льготы, помочь им выйти на экспорт. Этот процесс уже запущен и набирает обороты", - отметил Глава государства.

Он добавил, что везде требует выполнения данных задач и все государственные учреждения, все финансовые институты знают об этом.

"Говорю, что надо предоставлять средства предпринимателям независимо от того, переработкой чего они намерены заняться. Ведь посредством деятельности предприятий создаются рабочие места. Они будут платить зарплату рабочим, платить налоги в местный бюджет. Увеличится объем налоговых поступлений, появятся деньги на ремонт дорог, будут повышены зарплаты учителей и врачей. Улучшится и предоставление социальных услуг государством. Ведь все это связано с наличием средств. Все взаимосвязано. И мы сумели дать импульс данному процессу", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.