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Кто станет лидером предвыборной гонки после 4 октября?

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- Виктория Гунгер
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Прогноз неблагодарное дело, но все же, написал в социальных сетях экс- глава КТРК Илим Карыпбеков.

По его словам, места после 4 октября распределятся следующим образом:

1." Мекеним"

2. "Биримдик"

3. "Кыргызстан"

4. "Замандаш"

Все 4 - провластные, договороспособные.

Пятым будет либо "Ата Мекен", либо "Республика". Последняя при условии, если сможет договориться с властью Омурбек Бабанов.

Однако мнения кыргызстанцев по этом списку разделились.Часть считает, что голоса разделятся между: 1. "Биримдик", 2. "МК", 3. "Замандаш", 4. "Бир Бол", 5. "Кыргызстан", "Ата Мекен" или "Республика".

Но есть и те граждане, которые считают, что основные голоса избирателей соберет пункт "против всех".

- Победит "против всех". Не надо так пренебрежительно относиться к волеизъявлению народа - к единственному источнику власти, - считают граждане.

Хотелось бы услышать и мнение читателей VB.KG по этому поводу.


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URL: https://www.vb.kg/391719
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020
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