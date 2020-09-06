Партия "Мекеним Кыргызстан" – стране нужны новые больницы!

Пандемия коронавируса заставила нас всех посмотреть другим взглядом на ситуацию в нашем здравоохранении. Все проблемы системы стали, как на ладони. Главная из них – это устаревшая больничная инфраструктура и неравномерное распределение медицинских услуг по всей стране. Проблемы копились десятилетиями, а решать их нужно быстро, не дожидаясь очередного кризиса.

Партия "Мекеним Кыргызстан" предлагает принять государственную программу по развитию больничной сети, основанную на новых, рыночных механизмах. Такой подход позволит осуществить полную перестройку больничной инфраструктуры и привлечь инвесторов на взаимовыгодных условиях. В их основе будет лежать принцип - земля, здания, людские ресурсы - с государства, а модернизация зданий и технологий лечения – с инвестора.

Кроме того, как партия социал-либерального толка, "Мекеним Кыргызстан" предлагает изменить систему медицинского страхования . Наравне с государственным медицинским страхованием надо стимулировать рынок услуг частных медицинских страховых кампаний, в том числе и зарубежных. Человек должен сам выбирать какой вид страхования ему выгодно брать.

Кроме того необходимо пересмотреть механизмы контроля над рынком лекарственных средств. В том числе и различные махинации на лекарственном рынке, которые ранее стоили жизни сотням кыргызстанцев. Все мы помним, как медикаменты с рыночной стоимостью в тысячу сомов, продавали в разы дороже. "Мекеним Кыргызстан" знает, как решить эту проблему.

Гульмира Шакирова, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан":

Необходимо жестко контролировать эту сферу. Мы уже это сделали на 40-50%. Первый этап – это электронная база лекарственных средств, второй – цифровизация деятельности ДЛО. Остается третий этап – проследить путь каждого препарата, каждой упаковки от границы до конечного потребителя. И если я буду в Жогорку Кенеше, мы должны этот проект внедрить.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии " Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 05.09.2020