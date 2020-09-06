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Завершились Международные армейские игры-2020

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- Евгений Денисенко
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Вечером 5 сентября на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" в Московской области прошла торжественная церемония закрытия уже шестых по счету Международных армейских игр "АрМИ-2020". Участие в этом событии приняли и представители Кыргызстана, военные которого состязались в одном из самых зрелищных конкурсов Игр – танковом биатлоне.

"АрМИ-2020" проходили в период с 23 августа по 5 сентября. В эти дни состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из 32 стран. Главный кубок за победу в командном зачете выиграла российская команда. Награду ее представители получили из рук министра обороны Сергея Шойгу.

Объявляя 6-е Международные армейские игры закрытыми, Сергей Шойгу поблагодарил представителей армий всех государств-участников. И выразил надежду на то, что эти Игры, в которых "есть победители, но нет проигравших", будут в дальнейшем пополняться новыми участниками, расширяться за счет стран, в которых хотят сотрудничать и дружить. А мастерство, проявленное на Играх, будет всегда применено только на соревнованиях и учениях.

Церемония закрытия завершилась красочными шоу дронов и салютом.

Такие ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России. Начало им было положено танковым биатлоном, состоявшемся в 2014 году, участником которого с тех пор регулярно становятся и команды Вооруженных сил Кыргызстана. В минувшем году военные республики также боролись за первенство еще в нескольких конкурсах "АрМИ" - Десантный взвод", "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (все проходили в России), и "Конный марафон" (Монголия). На нынешних Играх они вновь были представлены в танковом биатлоне.

Все участники соревнований были размещены в комфортабельных общежитиях. Их питание организовывалось с учетом особенностей национальной кухни с выбором нескольких блюд и использованием элементов шведского стола. На местах проведения конкурсов для военнослужащих была организована широкая культурная программа.


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URL: https://www.vb.kg/391725
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