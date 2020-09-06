Бакетаев: После выборов возможны аресты (видео)

Политолог Бакыт Бакетаев еще месяц назад в одном из своих интервью заявил, что партия "Бутун Кыргызстан" развалится. Практически, так все и получилось, не успела партия выйти на предвыборную гонку как ее стали сопровождать скандалы за скандалами. В итоге политобъединение сняли с гонок.

Каким образом удалось так спрогнозировать ситуацию с партией рассказал в интервью редакции VB.KG сам политолог.

По его словам, все просто как в математике.

- У кыргызов же говорится, что две головы баранов не сваришь в одном казане. Мадумаров собрал вокруг себя слишком независимых людей вроде Темира Сариева. В итоге сразу стало очевидно, что вместе они не уживутся. Так все и вышло. Если не сейчас, то потом во фракции точно бы перессорились. Поэтому было очевидно, что в партии будут скандалы и ее могут снять с предвыборной гонки, - сказал эксперт.

В этой связи Бакетаев предостерег членов политобъединения и других политиков в дальнейшем раскачивать ситуацию.

- После выборов возможно какие-то волнения ожидаемы, так как в любом случае будут проигравшие, некоторые из которых обязательно будут кричать про нарушения. Но это еще полбеды, обязательно найдутся такие, которые постараются вывести людей на улицы. Вот их мне хотелось бы предостеречь. Не получится повторить сценарий 2005 или 2010 годов. Сейчас нет такой протестной массы, как было тогда. Поэтому ничем хорошим для них это не кончится, даже, возможны аресты. И сами пострадают, и сторонников подставят, - отметил он.