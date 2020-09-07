Первый звонок: Первоклассные уроки по 20 минут

Новый учебный год стартовал в День знаний - 1 сентября - в необычном формате. Для первоклассников провели первый праздничный урок "в реале". А те, кто учится в классах со 2–го по 11–й, смогли увидеться с учителями и одноклассниками в разных интернет–приложениях.

Традиционные линейки на школьном дворе отменили во всех школах Кыргызстана. Но полностью лишать первоклассников праздника все–таки не стали. День знаний провели с понятной оглядкой на жесткие санитарные нормы. И все учителя начальных классов прошли ПЦР–тесты (тестирование на коронавирус) до начала учебного года.

Корреспонденты "ВБ" побывали в обычной общеобразовательной средней школе № 60, которая расположена по улице Ахунбаева, чтобы посмотреть, как там встречают первоклашек?

Несмотря на коронавирусные обстоятельства, во дворе школы царила традиционная праздничная атмосфера. Играла музыка. Дети принесли цветы. Тут были и взволнованные родители, и учителя начальных классов с табличками типа "1 "А".

Cуровые новации: соблюдение социальной дистанции, обязательные маски плюс санитайзеры, то и дело мелькающие в руках детей и родителей, да и учителей тоже.

В "Шестидесятке" в этом году набрали пять первых классов по 35 человек. Чтобы не допустить столпотворения на входе, школьная администрация решила собирать классы по графику в строго определенное время. Родители должны были подождать снаружи, а детей в сопровождении учителей и старшеклассников проводили на их первый в жизни урок. Понятная деталь: у входа в школу каждому первокласснику медсестра измеряла температуру.

В классах учителя провели первый урок на тему "Мой любимый Кыргызстан". После урока была организована ознакомительная экскурсия по школе. Затем ребятишек выводили из школы, передавали родителям.

В этом году для первоклассников действуют специальные инструкции. Для безопасности детей и педагогов в школах строго соблюдаются санитарные правила: дезинфекция помещений, наличие бесконтактных термометров, хлорированные коврики при входе в школу, комплект гигиенических и антисептических средств.

Не только 1 сентября, но и ежедневно перед входом в школу медперсонал будет измерять температуру каждого ребенка. Приходить первоклашкам в школу надо строго в масках, по крайней мере через пару часов ее надо будет сменить на новую.

Есть и такое очень существенное изменение. Сокращены уроки для первоклассников. Вместо привычных 40 минут теперь каждый урок длится всего 20 минут. Некоторых родителей этот обстоятельство очень удивило - почему вдруг так?

- Согласно санитарным нормам, в классе позволено быть не более 15–20 ученикам. В условиях переполненности бишкекских школ классы пришлось делить на две, а то и три части. Увеличить количество учителей нет финансовых возможностей, а одному учителю мы должны оплачивать 40 минут. Поэтому решили разделить классные часы по 20 минут. Учитель в первую смену работает с первой группой, а во вторую смену со второй. Просим методистов и учителей построить программу так, чтобы дать тот объем знаний, который необходим по календарно–тематическому плану, - объясняет главный специалист Минообразования Зоя Пак.

Цифирь: В Бишкеке в первый класс пошли около 19 тысяч детей. Их будут обучать около 500 педагогов. В целом, по Кыргызстану впервые сели за парту более 156 тысяч учащихся.