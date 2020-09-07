Команда партии "Мекеним Кыргызстан". Почему они?

Партии сформировали свои списки. Одними из первых список имен кандидатов опубликовала партия "Мекеним Кыргызстан". Всего зарегистрировано 200 кандидатов от партии Мекеним Кыргызстан. Средний возраст 40-45 лет. Из них 31 представителя национальных меньшинств, 6 человек представителей славянской национальности. 4 человека представители ЛОВЗ.

Среди кандидатов есть несколько действующих депутатов парламента, но основной упор в политическом объединении сделали на новые лица. Так среди кандидатов есть известная своими расследования в сфере коррупции журналистка Элнура Алканова, юрист и доктор наук Канатбек Азиз, успешный предприниматель Кылыч Исамамбетов.

За блок развития сельского хозяйства будут отвечать такие кандидаты как Мирлан Бакиров, на счету которого ни один успешно разработанный законопроект для поддержки фермеров. Эрлист Акунбеков не понаслышке знает о проблемах в сфере сельского хозяйства. Уже много лет он руководит успешным фермерским бизнесом. Он внедрил новую систему орошения и обработки полей, которая показала свою эффективность. Акунбек является основатель семи агро лабораторий и фонда по поддержке фермеров.

Блок экономики будут курировать опытные специалисты такие как молодой бизнесмен Марлен Маматалиев, Бактыбек Раимкулов успешный предприниматель и депутат Жогорку Кенеша, Абас уулу Кубанычбек, который имеет четкий план развития ГЭСов, и в ближайшее время намерен начать их строительство на реке Нарын.

За социальное развитие и здравоохранение будут отвечать Татьяна Кузнецова экс вице-мэр Бишкека, Шакирова Гульмира, которая имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Вопросами поддержки наших мигрантов будет заниматься Бакытбек Адылов, который имеет опыт руководителя министерства миграции и пользуется большим авторитетом среди наших соотечественников в России и Казахстане и бывший посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов, который долгое время успешно возглавлял министерство культуры и туризма.

Есть в партии и спортсмены, которые будут продвигать концепцию здорового образа жизни. Чемпионка по легкой атлетике Дарья Маслова, призер чемпионата мира по кикбоксингу Улукбек Абдулазимов и известный футболист Канатбек Маматов. А также чемпион мира по кикбоксингу Шайлообек Атазов. Все эти люди уже много добились в личной карьере и теперь намерены работать во благо своего народа.

Не обошли вниманием в партии "Мекеним Кыргызстан" и людей с ограниченными возможностями. Их права будет защищать Эркин Исаков – председатель комитета по защите прав инвалидов.

В списке партии есть и бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков. При его руководстве главный законодательный орган стал реально независимым и отличался эффективностью принятием законопроектов, направленных на улучшение жизни населения.

Также в команде партии "Мекеним Кыргызстан" есть много эффективных управленцев, которые находясь на руководствующих должностях смогли реально увеличить бюджет, а также поднять зарплаты бюджетникам. Большой опыт на муниципальной службе таких членов команды как Иса Омуркулов, Бактыбек Дюшенбиев и Мирлан Амантуров сможет реально изменить систему государственного и муниципального управления лучшему и избавить государственный аппарат от дублирующих функций и бюрократии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" - партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 07.09.2020