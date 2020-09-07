Прогноз погоды по Кыргызстану на 8-11 сентября

В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили пресс-служба МЧС КР.

Так, на большей части территории Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Таласской, Ошской, Баткенской областей временами дожди, грозы, в горных районах переход дождя в снег, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской областей, в предгорных и горных районах Жалал-Абадской области осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

7 сентября и 8 сентября ночью ожидается значительное понижение температуры воздуха: в долинной зоне Чуйской области ночью до 7…12°, днем до 18…23°, в предгорных районах ночью до 1…6°, днем до 13…18°, в долинной зоне Таласской области ночью до 4…9°, днем до 15…20°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 9…14°, днем до 22…27°, в предгорных районах ночью до 4…9°, днем до 16…21°, в Иссык-Кульской котловине ночью до 2…7°, днем до 14…19°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до 1…6°, днем до 15…20°, в горных районах ночью до 0…5°, днем до 5…10°, в высокогорных районах ночью до -1…-6°, днем до 2…7°.

8 сентября ночью в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской области местами возможны заморозки до 0…-2°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 10-11 сентября

10 сентября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Батенской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Батенской, Нарынской областей без осадков.

10 сентября днем и 11 сентября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей без осадков.

11 сентября днем в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Повышение температуры воздуха.