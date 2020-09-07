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В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился 24-летний парень

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- Оксана Гут
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В столице на бульваре Эркиндик повесился 24-летний парень. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека.

4 сентября примерно в 5:00 часов в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что на бульваре Эркиндик обнаружен труп неизвестного мужчины.

На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, где на дереве в повешенном состоянии был обнаружен труп мужчины европейской внешности.

"Сразу же были проведены установочные мероприятия, где выяснилась личность погибшего - гражданин М.М. 1996 года рождения. При внешнем осмотре трупа каких-либо признаков телесных повреждений и следов насильственной смерти обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/391734
Теги:
ГУВД, суицид, Бишкек, Кыргызстан
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