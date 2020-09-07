Работникам Орловского предприятия теплоснабжения вновь не платят зарплату

Работникам Орловского предприятия теплоснабжения вновь задерживают зарплату. По утверждению сотрудников, последний раз рабочие получили оплату за свой труд в мае.

"Долги у предприятия растут, зарплату перестали выплачивать вообще, четыре месяца люди не видят денег. Нас кормят обещаниями, но от них почему-то не легче. Приезжают разнообразные комиссии, но никто из них не спрашивает людей, как им работается в государственном учреждении. Мы надеялись получить зарплату к концу месяца, так как впереди школа, нужно одевать детей к осени. Но все, как обычно, закончилось обещаниями. Это крик о помощи от работников ОПТиВ. Кроме вас обратиться больше некуда. Мы хотим что бы нашу историю услышал хоть кто нибудь", - написали сотрудники Орловского Предприятия теплоснабжения и водоотведения.

Отметим, это не первая жалоба от работников данного предприятия. В конце декабря 2019 года сотрудники пожаловались, что не получали зарплату с лета. После публикации людям все-таки выплатили зарплату. Более того, по данным сотрудников, вскоре на предприятии сменился генеральный директор.

*фото иллюстративное