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Работникам Орловского предприятия теплоснабжения вновь не платят зарплату

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- Екатерина Улитина
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Работникам Орловского предприятия теплоснабжения вновь задерживают зарплату. По утверждению сотрудников, последний раз рабочие получили оплату за свой труд в мае.

"Долги у предприятия растут, зарплату перестали выплачивать вообще, четыре месяца люди не видят денег. Нас кормят обещаниями, но от них почему-то не легче. Приезжают разнообразные комиссии, но никто из них не спрашивает людей, как им работается в государственном учреждении. Мы надеялись получить зарплату к концу месяца, так как впереди школа, нужно одевать детей к осени. Но все, как обычно, закончилось обещаниями. Это крик о помощи от работников ОПТиВ. Кроме вас обратиться больше некуда. Мы хотим что бы нашу историю услышал хоть кто нибудь", - написали сотрудники Орловского Предприятия теплоснабжения и водоотведения.

Отметим, это не первая жалоба от работников данного предприятия. В конце декабря 2019 года сотрудники пожаловались, что не получали зарплату с лета. После публикации людям все-таки выплатили зарплату. Более того, по данным сотрудников, вскоре на предприятии сменился генеральный директор.

*фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/391737
Теги:
зарплата, Чуйская область, Кыргызстан
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