Возобновил работу КПП "Каркыра-автодорожный" на границе с Казахстаном

С 7 сентября возобновил функционирование контрольно–пропускной пункт "Каркыра–автодорожный" на кыргызско–казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

КПП "Каркыра – автодорожный" будет функционировать в светлое время с 08 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. Пункт пропуска могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

Следует отметить, что с учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан граждане Кыргызской Республики и иностранных государств перед выездом в Республику Казахстан должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.

Отмечается, что в пункте пропуска "Каркыра-автодорожный" не осуществляется пропуск по электронным визам.

КПП "Каркыра–автодорожный" находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

В соответствии с Соглашением между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан "О пунктах пропуска через государственную границу" от 25 декабря 2003 года "Каркыра – автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.

С 2020 года пункт пропуска перешел на круглогодичный режим работы.