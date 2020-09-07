Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Возобновил работу КПП "Каркыра-автодорожный" на границе с Казахстаном

320  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 7 сентября возобновил функционирование контрольно–пропускной пункт "Каркыра–автодорожный" на кыргызско–казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

КПП "Каркыра – автодорожный" будет функционировать в светлое время с 08 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. Пункт пропуска могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

Следует отметить, что с учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан граждане Кыргызской Республики и иностранных государств перед выездом в Республику Казахстан должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.

Отмечается, что в пункте пропуска "Каркыра-автодорожный" не осуществляется пропуск по электронным визам.

КПП "Каркыра–автодорожный" находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

В соответствии с Соглашением между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан "О пунктах пропуска через государственную границу" от 25 декабря 2003 года "Каркыра – автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.

С 2020 года пункт пропуска перешел на круглогодичный режим работы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391745
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  