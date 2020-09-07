Кыргызстан защитит свои товарные знаки в ЕАЭС

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Договор был подписан 3 февраля 2020 года и регулирует правовые отношения в этой сфере.

В соответствии с данным документом правовая охрана товарных знаков и наименований места происхождения товаров в ЕАЭС будет действовать на всей территории Союза.

Договор должен быть ратифицирован всеми странами ЕАЭС – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. И, как отмечается, дает возможность подавать заявку на регистрацию таких знаков и наименований в любое из национальных патентных ведомств, что, по замыслу, сократит временные и финансовые издержки на обеспечение упомянутой охраны, повысит правовую определенность для правообладателей.

"В свою очередь, это поможет стимулировать активность заявителей, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и наращиванию торговли между странами", - заявляет лава Роспатента Григорий Ивлиев.

Документ предусматривает, что при подаче заявления о регистрации своей интеллектуальной собственности заявитель должен оплатить пошлину, размер которой установят государства ЕАЭС. При этом она окажется меньшей, чем сумма патентных платежей во всех странах, на которые будет распространяться защита интеллектуальной собственности. Далее заявка пройдет формальную экспертизу и поступит в патентные ведомства стран-партнеров для проведения экспертизы, что необходимо для предоставления охраны на всей таможенной территории Союза, уточнили в Роспатенте.

Товарный знак (также товарная марка или торговая марка) - обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), "служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей". Это -ьотличительное обозначение продукции, которое позволяет производителю выделиться на рынке, а клиентам - не путать данный бренд с другими.

Наименование места происхождения товара - уникальный объект интеллектуальной собственности, позволяющий в установленном законом порядке закрепить за производителями региона права на данное наименование. Основным отличием от товарного знака является именно связь качества продукции с регионом, где она выпускается. Кроме того, правом на одно и то же наименование места происхождения товара могут обладать несколько предприятий конкретного региона, выпускающих одну и ту же продукцию, а не строго одно предприятие как в случае с товарными знаками.

В Кыргызстане нарушение прав на зарегистрированный товарный знак, его незаконное использование влечет гражданскую и уголовную ответственность. Урегулирование споров по нарушению таких прав осуществляется согласно национальному законодательству и международным договорам.