Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Мэрия Бишкека снесет ипподром "Ак-Кула", считавшийся памятником архитектуры

68  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека намерена снести здание ипподрома "Ак-Кула", которое входило в список архитектурного и исторического наследия местного значения. Уже объявлен тендер на проектирование нового здания ипподрома.

"Нынешнее  состояние ипподрома оценивается как аварийное, ведь он был построен еще в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора КР Владимира Нусова. К сожалению, техническое состояние  зданий и сооружений не соответствует действующим нормам и представляет опасность для жизни людей", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно техническому заключению института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР (далее - институт) по результатам обследования территории ипподрома от 29 ноября 2019 года, здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

"Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома, реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна. К сожалению, комплекс не вмещает большого количества зрителей, с северной и южной сторон двухэтажного главного корпуса размещены трибуны на  три тысячи мест, которые на сегодняшний день не вмещают всех желающих насладиться конно-спортивными играми", - продолжили в мэрии.

В начале сентября этого года на основании заключения института и заключения межведомственной комиссии правительство КР приняло постановление № 466 о признании здания ипподрома "Ак-Кула" утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391754
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ипподром
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  