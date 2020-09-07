Мэрия Бишкека снесет ипподром "Ак-Кула", считавшийся памятником архитектуры

Мэрия Бишкека намерена снести здание ипподрома "Ак-Кула", которое входило в список архитектурного и исторического наследия местного значения. Уже объявлен тендер на проектирование нового здания ипподрома.

"Нынешнее состояние ипподрома оценивается как аварийное, ведь он был построен еще в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора КР Владимира Нусова. К сожалению, техническое состояние зданий и сооружений не соответствует действующим нормам и представляет опасность для жизни людей", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно техническому заключению института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР (далее - институт) по результатам обследования территории ипподрома от 29 ноября 2019 года, здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

"Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома, реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна. К сожалению, комплекс не вмещает большого количества зрителей, с северной и южной сторон двухэтажного главного корпуса размещены трибуны на три тысячи мест, которые на сегодняшний день не вмещают всех желающих насладиться конно-спортивными играми", - продолжили в мэрии.

В начале сентября этого года на основании заключения института и заключения межведомственной комиссии правительство КР приняло постановление № 466 о признании здания ипподрома "Ак-Кула" утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома.