Президент провел онлайн-совещание с Кубатбеком Бороновым

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 сентября, провел онлайн-совещание с Премьер-министром Кр Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, а также проведению парламентских выборов.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и подготовки к осенне-зимнему периоду в усиленном темпе ведется строительство и ремонт больниц.

Глава Правительства сообщил о проведении рейдовых мероприятий по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте, кафе и ресторанах, многие из которых не соблюдают установленных правил. Злостных нарушителей рекомендовано привлекать к ответственности вплоть до закрытия.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что нет никакой гарантии того, что не будет второй волны коронавирусной инфекции, в связи с чем обратил внимание на завершение строительства и реконструкции больниц в регионах, оснащение новых медицинских учреждений, подготовку дополнительных койко-мест и обеспечение запаса лекарственных препаратов.

В преддверии парламентских выборов Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей технической и санитарной готовности избирательных участков, усиления контроля за соблюдением избирательного законодательства.

Отметив важность активизации работ по поддержке предпринимательства, Президент Сооронбай Жээнбеков призвал усилить работы по цифровизации деятельности государственных органов, государственных услуг населению, активизировать фискализацию налоговых процедур.