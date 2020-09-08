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Менять или не менять жидкость в коробке передач?

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В перечень работ по техобслуживанию любого автомобиля включена замена моторного масла. Но не нужно забывать, что и в коробке передач тоже имеется жидкость. Так как же определить, что пришло время ее замены? Выгорает ли она во время работы и нужно ли ее доливать, как в двигатель? И существует ли регламент на обслуживание автомобильной трансмиссии?

Любые масла, хоть для двигателей, хоть для трансмиссий, состоят из основы, так называемого базового масла, и пакета присадок. Свойства масел определяются качеством химического состава их основы, а присадки, добавляемые в масла, служат для корректировки и улучшения их рабочих характеристик.

Кроме смазки, у трансмиссионных масел есть еще одна немаловажная функция - отвод тепла от находящихся в зацеплении шестеренок. Средняя температура масла в коробке передач находящегося в движении автомобиля колеблется около 150 градусов Цельсия, а в пятне контакта находящихся в зацеплении шестерен - около 300.

При таких температурных нагрузках масло начинает пениться и терять смазочные свойства. А в автоматических коробках передач масло является еще и рабочим телом, передающим крутящий момент от двигателя к шестеренкам. Вспененное масло просто не даст машине двигаться. Не помогают даже и специальные радиаторы, устанавливаемые для охлаждения масла. Чтобы этого не происходило, в масло добавляют специальный пакет присадок.

Масло необходимо менять прежде всего из–за потери работоспособности пакета присадок. В процессе эксплуатации присадки теряют свойства и перестают обеспечивать надежную защиту работающих поверхностей. Масло начинает вспениваться, может произойти задир главной передачи. Последствия - нудное гудение шестерен дифференциала коробки передач, которое будет усиливаться, и после 300–500 километров пробега зубья шестерен начнут разрушаться.

В конечном итоге коробку передач заклинит. Это происходит на автомобилях с полным и передним приводом. На автомобилях, имеющих задний привод и механическую КПП, коробка передач не испытывает таких температурных нагрузок, масло может служить на 10–20 тысяч дольше, не теряя смазочных свойств. Но его замену обычно приурочивают к замене масла в редукторе. Делается это для удаления частиц грязи и стружки, которая вырабатывается в результате работы шестерен, а при замене выходит из картера КПП вместе со сливаемым маслом.

Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют проводить процедуру замены масла в коробке передач раз в 50–60 тысяч километров пробега, а при интенсивной езде "разгон–торможение" срок замены сокращается до 30–40 тысяч пробега. Эти рекомендации не зависят от общей величины пробега автомобиля.

В некоторых моделях автомобилей трансмиссионное масло залито на весь срок службы. В этом случае в картере КПП нет сливной пробки.

Говоря про обслуживание автоматических коробок передач, нельзя не упомянуть про вариаторные коробки, получившие большое распространение в современном автомобилестроении. Хоть они и считаются автоматическими, но устроены совсем иначе и работают в очень жестком температурном режиме. Обычное масло для автоматических трансмиссий для них не годится - существует специальная жидкость.

Рекомендуется менять жидкость в вариаторе раз в 40–50 тысяч километров, а при интенсивной езде замены сокращается до 30 тысяч. Периодичность замены вариаторной жидкости необходимо строго соблюдать, так как из–за постоянных высоких нагрузок на ремень вариатора и жесткого температурного режима пакет присадок распадается гораздо быстрее, чем в обычном трансмиссионном масле.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/391761
Теги:
автомобили
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