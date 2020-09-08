Школа в смартфоне: бедным вход воспрещен

Государство создает себе новую армию - неучей! Форма дистанционного образования, которую нам навязали, - это бесполезная имитация школьного обучения. Но даже оно сейчас доступно не каждому ребенку.

Они учились понемногу - чему–нибудь и как–нибудь

Учеба стала непозволительной роскошью для детей, чьи родители не могут купить им смартфоны с безлимитным Интернетом. Сколько таких ребятишек - тысячи, десятки или сотни тысяч - никто сказать не может. Статистики нет, а о масштабах трагедии можно судить по волне денежных сборов на гаджеты для малоимущих детей. Практически все благотворительные фонды просят народ скинуться на телефоны для своих подопечных ребятишек, которые сейчас даже не едят досыта.

У Татьяны Суховой четверо детей, пожилая мама с тяжелым артритом, отсутствие своего угла и постоянные скитания по съемным мазанкам. Сейчас Таня без работы: убирать квартиры в Бишкеке пока мало зовут. Питается семья тем, что получает в церкви - это не только продуктовые пакеты, но и горячая еда. Она ею делится с многодетными соседями. Оформить госпособия женщина не может: уже много лет судится с бывшим гражданским мужем. Он гнусно поступил со старшей дочерью Тани, а когда она об этом узнала, то чуть не зарубила его топором. Женщина требовала от отца детей отказаться от родительских прав, но он не согласился. А потом и вовсе стал скрываться от Тани, а без его разрешений женщина не может выправить на них документы. Так и живут - полулегально.

На этом проблемы у Тани не заканчиваются. И главная из них - доступ к обучению шестиклассника Лешки и Надюшки, которая перешла в четвертый. У Суховых нет главного - смартфона или планшета с выходом в Интернет, а тот, которым пользуется Таня, настолько древний, что не поддерживает даже WhatsApp. В школе же требуют установить две программы для организации обучения.

Леша и Надя Суховы вынужденно прогуляли бы первую четверть, если бы об их беде совершенно случайно не узнал гражданин России, который перевел деньги на два телефона и кучу учебников, которые Таню обязали купить: в школе они в дефиците. В среду Суховы получили свои телефоны - Надя сначала даже не поверила, что у нее будет личный смартфон, расплакалась от счастья.

Но иностранных меценатов не хватит на всех школьников Кыргызстана. Таниным ребятишкам, конечно, повезло - они теперь с особым усердием и интересом учат уроки. А что делать остальным? Как быть, например, нашей давней подопечной - Бейшекан Омурзаковой, воспитывающей четверых внуков - их родители погибли в автокатастрофе. Что делать жителям сел, до которых еще не добралась цифровизация. Там же на всю семью два кнопочных телефона и один плохо работающий телевизор. И телеканал "Баластан" не сделает сельских детей более грамотными.

Кстати, это "чудо просвещения" подарит школьникам еще много открытий. В среду, к примеру, учащиеся начальной школы обучались по новаторской методике: на экране показывали урок русского языка, а озвучка шла урока математики! Минобраз рапортовал, что уже записаны и смонтированы видеоуроки на весь учебный год. Интересно, кто–то отсматривает их заранее на предмет грубых ляпов?

Дистанционное образование - это профанация

Со вчерашнего дня социальные сети вскипели от родительского негатива. Придумавших отечественную систему дистанционного образования мамы и папы всячески ругают и критикуют. Но при этом у родителей нет ни малейшего обвинения в адрес учителей и школьной администрации. Не они придумали весь этот бред, они здесь такие же пострадавшие, как и дети.

Серьезный минус так называемого дистанционного образования - сокращение времени на изучение конкретной темы. В индивидуальном порядке ребенок может освоить за два часа, в школе осваивают на пяти–шести уроках. Чтобы все ученики поняли тему, им требуется пять уроков и пятнадцать упражнений на эту конкретную тему. А на дистанционном обучении - всего два видеоурока и пять заданий. Это не позволяет в полном, да что там, даже в половинчатом объеме передать ребенку знания–умения–навыки.

Отсутствие адекватных методик дистанционного образования - это не просто минус, а отдельная проблема. Усвоить урок с помощью сумбурных аудио– или видообращений ребенок самостоятельно не в состоянии. Родители не могут часами заниматься с ним, превращаясь из адекватного человека в невротическое существо. А интерактивных методик и программ, в которых все просто, понятно и интересно, у нас в обиходе нет.

Еще одна проблема - увеличение экранного времени в несколько раз! Дистанционное обучение предполагает, что с утра и до позднего вечера, по 10–12 часов в сутки, дети должны сидеть перед экраном. Узнать задание - в электронном журнале. Урок - на экране. Тесты, обучающие презентации, интерактивные задания - все на экране. И даже если задано выполнить работу в тетради, необходимо сфотографировать работу и снова обратиться к экрану - прикрепить фотографию в электронный журнал или послать преподавателю по электронной почте. Это коллосальная нейрофизиологическая нагрузка, которая может серьезно навредить не только зрению, но и психике детей.

Но главная сегодняшняя беда для школьников - отсутствие образовательного пространства. Сейчас есть только алгоритм: получил информацию, показал, что ты ее запомнил, держи следующее задание. А вот личного, очного контакта с учителем нет. Значит, и нет возможности научиться правильно работать с этой информацией: создавать, творить, сохранять и приумножать, а не просто получать сведения. Задача учителя - сформировать образовательную потребность, сделать так, чтобы дети хотели учиться и совершенствоваться. Все это формируется только в образовательном пространстве, и только очно.

...Педагоги успокаивают родителей - потерпите, 20 сентября будет заседание в Минобразе, если разрешат, пустим детей в школы. Очевидно, что эпидемиологическая ситуация за эти три недели существенно не поменяется, ее вообще сложно оценить адекватно, опираясь на сомнительную статистику, которую выдает штаб борьбы с коронавирусом. По его данным, эпидемия закончилась накануне предвыборной гонки. Тогда что же мешает сейчас вернуть детей в школы? Пока еще они способны будут наверстать упущенное.