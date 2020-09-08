Команда "Мекеним Кыргызстан" - Никакого популизма, только реальные дела

Никакого популизма, только реальные дела. Такие характеристики можно дать программе партии "Мекеним Кыргызстан". В ней учтены злободневные проблемы общества и представлены варианты их решений. Программа "ДА!" партии "Мекеним Кыргызстан" – это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны.

Мы все хотим, чтобы Кыргызстан начал меняться. Мы хотим перемен и перспектив. Что для этого нужно? Не так уж и много – прийти на выборы и проголосовать за команду сильных управленцев, профессионалов, патриотов. За команду "Мекеним Кыргызстан".

Кылыч Исамамбетов, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Выбор – это всегда сложно. Но не в этот раз. Потому что, не смотря на внушительный список участников гонки, альтернативы "Мекеним Кыргызстан" нет. Чего люди сегодня хотят от власти, от политиков? Чтобы они были компетентными, с определенным уровнем, чтобы за них не было стыдно, чтобы они знали, что и как нужно делать. Люди хотят, чтобы партия была командой, а не одиночками, искуственно собранными под каким-то партийным флагом только под выборы. Если проанализировать, то объективно только партия "Мекеним Кыргызстан" отвечает всем этим требованиям.

Ибрагим Жунусов, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Сейчас Кыргызстан переживает экзистенциальный кризис. Кто мы, что мы, с кем нам по пути. Это важные вопросы. Партия Мекеним Кыргызстан – это партия думающих людей. Страна сегодня остро нуждается именно в таких. Поэтому я – с "Мекеним Кыргызстан".

Канатбек Азиз, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Я считаю, что само время выбрало нас. Мир стремительно меняется. Просто со скоростью звука. Кто не будет успевать,может навсегда остаться в отстающих. Кыргызстан должен двигаться сейчас очень быстро. Только профессионалы могут обеспечить этот темп. Парламент – один из важнейших органов государственной власти. Там должны быть профессионалы, компетентные, состоявшиеся люди, а не плохо образованные чимкирики. Если шагать в ногу со временем, то альтернативы нет – только партия "Мекеним Кыргызстан".

Эльнура Алканова, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Стране нужны сильные политики. Партия "Мекеним Кыргызстан" – это партия сильных людей. "Мекеним Кыргызстан" – партия созидателей и это меня очень привлекает. Партия Мекеним Кыргызстан готова не только к ответственности, партия точно знает, что и как нужно строить.

Улан Садалиев, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи, построить дом, посадить сад и вырастить сына. Я бы добавил, что настоящий мужчина должен еще найти правильную команду (смеется, улыбается), свою команду, чтобы вместе служить родине. Я такую команду нашел! Команда настоящих патриотов -партия Мекеним Кыргызстан.

Мирлан Бакиров, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан"

Один из законов вселенной – это закон обмена энергией. Один из главных принципов этого закона – во всем должен сохраняться баланс. Партия Мекеним Кыргызстан – это оптимальный баланс зрелости и молодости, новых знаний и опыта. Значит сама Вселенная за нас и с нами (улыбается)

Мекеним Кыргызстан – партия каждого кыргызстанца. Скажи "да" новому Кыргызстану! Скажи "да!" команде партии Мекеним Кыргызстан!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 07.09.2020