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"Северэлектро" дистанционно отключит более 7 тысяч абонентов за долги

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- Оксана Гут
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ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить более семи тысяч бытовых абонентов. Пресс-служба ОАО "Северэлектро".

В среду, 9 сентября, ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить электроснабжение более 7 000 бытовых абонентов за несвоевременные платежи. Во избежание неудобств "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В Ведомстве напомнили, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "БТА Банк", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Элсом", кассах "Айыл Банка", "Дос Кредо Банка", "БТА Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.


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URL: https://www.vb.kg/391764
Теги:
отключение электроэнергии, Кыргызстан, Северэлектро
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