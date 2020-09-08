В Кочкорском районе перевернулся Volkswagen Polo. Погиб 25-летний водитель

В Нарынской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, 7 сентября в Кочкорском районе на 175-м км трассы Бишкек-Нарын-Торугарт (перевал Кувакы) водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии погиб водитель авто 1995 года рождения. Спасатели пожарно-спасательной части №42 МЧС КР вынули тело из машины и передали полиции.

За прошедшие сутки также зарегистрированы еще две аварии в областях. Так, около 08:37 часов 7 сентября в Кара-Сууйском районе Ошской области на 643-м километре трассы Бишкек-Ош (село Садырбай) произошло ДТП с участием компаний Honda-Jazz и Mazda. В результате водители получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу до прибытия спасателей.

А примерно в 09:39 часов 7 сентября в Кара-Куле Джалал-Абадской области на 326-м км трассы Бишкек-Ош (участок Кызыл-Бейит) водитель Honda Stepwagon не справился с управлением и выехал с трассы. Никто не пострадал.