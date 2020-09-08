МОиН КР: 700 школ переподключат к высокоскоростному качественному Интернету

Министерство образования и науки КР переподключает к высокоскоростному качественному Интернету 693 школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эти школы уже были подключены к Всемирной паутине за счет спонсоров, местных органов власти, различных провайдеров, другими способами. При этом в школах были сложности с абонентской платой или скорость Интернета - она была невысокой.

"Министерство образования провело тендер и 509 школ уже переподлючены к качественному высокоскоростному Интернету, ведутся работы по переподключению остальных школ", - говорится в сообщении.