Погода
$ 78.58 - 78.98
€ 92.20 - 93.67

МОиН КР: 700 школ переподключат к высокоскоростному качественному Интернету

151  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки КР переподключает к высокоскоростному качественному Интернету 693 школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эти школы уже были подключены к Всемирной паутине за счет спонсоров, местных органов власти, различных провайдеров, другими способами. При этом в школах были сложности с абонентской платой или скорость Интернета - она была невысокой.

"Министерство образования провело тендер и 509 школ уже переподлючены к качественному высокоскоростному Интернету, ведутся работы по переподключению остальных школ", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391771
Теги:
Интернет, образование, школа, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  