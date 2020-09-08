Госслужба финансовой разведки при правительстве КР отмечает свое 15-летие

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов поздравил сотрудников Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР с профессиональным праздником.

В тексте поздравления говорится:

"Уважаемые сотрудники Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР! От имени правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с 15-летием со Дня образования органа финансовой разведки Кыргызской Республики!

Перед финансовой разведкой поставлены ответственные задачи по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, повышению прозрачности финансовой системы страны.

Надо отметить, что активная работа в этом направлении является важным вкладом в финансовую безопасность и стабильность страны.

В последнее время достигнуты определенные успехи в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Вместе с тем, угрозы в этой сфере сохраняются, поэтому в работе необходимо применять более современные и эффективные методы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Ваш вклад в международное сотрудничество в этой сфере огромен, а укрепление и дальнейшее развитие работы в этой области - требование времени. Это очень трудная, ответственная задача высокого уровня, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств.

Хочу поблагодарить сотрудников Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР за профессионализм и самоотдачу в службе.

Правительство Кыргызской Республики продолжит работу по разработке и реализации мероприятий по созданию благоприятных условий труда, улучшению социальной защиты сотрудников и укреплению материально-технической базы органа финансовой разведки.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и новых успехов в работе!".