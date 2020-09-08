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Кыргызстанцы в РФ смогут предоставлять жилье близким и соотечественникам

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- Евгений Денисенко
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Все иностранные собственники жилья в России могут, начиная с 7 сентября текущего года, выступать принимающей стороной и предоставлять свое жилье для проживания другим иностранным гражданам. Это предусмотрено соответствующим законом, вступившим в силу с упомянутого числа.

Речь, как пояснили в Госдуме, идет о поправках в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", упрощающих для иностранцев возможность перевезти, в том числе, своих родственников в РФ.

В соответствии с законом выступать принимающей стороной теперь могут иностранные граждане, которые являются собственниками жилых помещений на территории РФ. Такие люди получили возможность предоставлять эту недвижимость в пользование для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.

Заявление последних о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через многофункциональный центр (МФЦ). Подать уведомление о прибытии необходимо в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец находится в гостинице, санатории, медучреждении или организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.

В случае если жилая недвижимость принадлежит гражданину России, постоянно проживающему за ее пределами, иностранец, вселяющийся в это жилье, обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии по данному адресу.

До принятия таких поправок иностранцы могли регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения предусматривались лишь для высококвалифицированных специалистов, которым разрешалось зарегистрировать на своей жилой площади близких родственников.

Вступление новой законодательной нормы в силу положительно оценили в Общероссийском кыргызском конгрессе.

"Тем самым, упростится решение одной из самых актуальных для трудовых мигрантов проблем, которая связана с регистрацией и проживанием в России. Помочь в данном случае таким людям теперь смогут их же соотечественники, владеющие здесь домами или квартирами. А это, помимо прочего, минимизирует риски правовой и социальной уязвимости приезжих. Для кого-то отпадет и необходимость селиться, как происходит сейчас, по много человек в сообща арендуемой квартире, проживать в ней в стесненных условиях", - прокомментировали в ОКК.

По словам разработчиков закона, изменения, внесенные в него, в первую очередь направлены на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Однако новый закон получил и критические оценки. С его принятием, по мнению известного российского экономиста, политика и публициста Михаила Делягина, снимаются препятствия для создания в стране этнических гетто.


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URL: https://www.vb.kg/391777
Теги:
закон, миграция, прописка, Россия, Кыргызстан
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