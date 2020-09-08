Как пандемия изменила систему регулирования трудовых отношений?

Пандемия затронула деятельность практически всех предприятий промышленности. Вопросы регулирования трудовых отношений и обеспечения безопасности труда рассмотрели на заседании Президиума Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщил председатель ГМПК Эльдар Таджибаев.

На мероприятии приняли участие представители предприятий горно- металлургической, геологической, угледобывающей отраслей промышленности.

Представители предприятий обменялись опытом работы в условиях пандемии, в том числе, по обеспечению безопасных условий труда, санитарно-гигиенических требований с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и наступления вредных последствий.

Также на мероприятии рассматривались вопросы регулирования трудовых отношений, так как пандемия затронула деятельность практически всех предприятий отрасли.

Факты заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в абсолютном большинстве предприятий отрасли. К сожалению, имеются и смертельные случаи вследствие COVID-19 и пневмонии.

- Многим предприятием пришлось пересмотреть свои финансово- экономические и производственные планы. Организациям пришлось вносить изменения в рабочии графики, помещать сотрудников в обсервации и на карантин. Изменилась в целом система регулирования трудовых отношений. Многие предприятия были вынуждены объявлять простой, сокращать рабочее время, следовательно снижение заработной платы, а также идти на сокращение численности работников. Многие предприятия переводили своих работников на удаленную дистанционную работу. При этом такие взаимоотношения не регулируются трудовым законодательством Кыргызстана. В связи с чем, пришлось эти вопросы решать администрациям совместно с профсоюзными комитетами, - подчеркнул Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК отметил, что Центром исследований социально-трудовых отношений были подготовлены рекомендации по данным вопросам.

- Эти рекомендации выпущены в виде видео инструкций и в печатном виде. Благодаря обмену опытом в будущем удастся обеспечить более высокий уровень безопасности труда, охраны здоровья и жизни работников, а также регулировать трудовые отношения, обеспечивая баланс интересов сторон трудовых отношений, - добавил Эльдар Таджибаев.