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В РФ кыргызстанец спас подростка от похищения, хоть оно и было ненастоящим

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- Оксана Гут
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В России кыргызстанец спас подростка от похищения, хоть оно и было ненастоящим.

Российский блогер Михиал Литвин (mikhail_litvin) опубликовал видео своего очередного пранка. В этот раз он заснял реакцию людей на похищение незнакомого им ребенка в общественном месте.

Пранкер просил молодых мужчин присмотреть за его якобы сыном, пока тот отлучится на несколько минут за документами. В этот момент появлялась черная машина, от туда выходили двое крепких парней и хватали несовершеннолетнего.

Невольным участником розыгрыша стал, как выяснилось позже, спортсмен из Кыргызстана, бывший член сборной по легкой атлетике Азамат Нуржанов. Он самоотверженно пытался спасти мальчишку, удерживая сразу обоих "похитителей". Когда Азамат едва не нокаутировал одного из них ударом ногой в голову, Литвин вмешался и остановил пранк.

Пользователи соцсетей восхитились поступком молодого кыргызстанца.


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URL: https://www.vb.kg/391780
Теги:
Интернет, похищение, Россия, социальные сети, трудовая миграция, Кыргызстан
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