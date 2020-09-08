Россия и Кыргызстан работают над возобновлением авиасообщения

Широкий круг вопросов, актуальных для кыргызско-российских отношений, рассмотрен в ходе встречи в Москве Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. Лейтмотивом их беседы стала необходимость дальнейшего укрепления двустороннего стратегического союзничества и партнерства.

Как сообщили в посольстве КР, речь шла, в частности, об открытии регулярного авиасообщения между обеими странами. Подчеркнув важность возобновления регулярных авиарейсов, Аликбек Джекшенкулов отметил, что кыргызская сторона с 21 августа уже разрешила въезд граждан РФ в страну.

Собеседники затронули и проблему прибытия в Россию кыргызстанцев. В том числе - студентов, обучающихся в российских вузах, и врачей-волонтеров из числа граждан КР, работающих или обучающихся по ординаторской программе в России (порядка 80 человек), которые для борьбы с коронавирусом у себя на родине в июле прибыли в Кыргызстан.

Сегодня в соответствии с распоряжением российского правительства въезжать в страну могут лишь иностранные граждане, имеющие здесь вид на жительство либо близких родственников, являющихся гражданами России. Исключение сделано и для тех, кто отправляется в РФ на лечение, но в этом случае от медицинского учреждения необходимо подтверждение. Также имеют право на въезд высококвалифицированные специалисты, однако для них предусмотрен отдельный механизм въезда. Студенты-иностранцы в такие перечни не включены, не могут вернуться к прежним местам работы и учебы и упомянутые врачи-волонтеры. Посол КР обратился с просьбой ускорить решение вопроса о въезде в Россию всех этих людей

Александр Руденко сообщил, что вопрос со студентами уже находится на рассмотрении соответствующих государственных органов РФ. Тем более, что проблема затронула интересы не только 16 тысяч молодых кыргызстанцев, получающих высшее образование в российских университетах, но и более 70 тысяч студентов из Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ. В этой связи предусматривается выработать общий подход для всех иностранных студентов.

Как известно, в настоящее время многие страны уже подали заявку на поставку российской вакцины против COVID-19 для иммунизации населения. В ходе встречи Джекшенкулова и Руденко было отмечено, что по мере изготовления Россией вакцины в достаточном количестве будет оказано содействие и поставке ее в Кыргызстан.

Кроме того, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением пандемии коронавирусной инфекции, стороны

Собеседники также отметили необходимость оптимизации программы мероприятий в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, реализацию которой пришлось приостановить из-за пандемии. В числе тем, поднятых в ходе встречи, было проведение в Бишкеке очередного заседания кыргызско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, другие вопросы.