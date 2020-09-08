MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана

Компания MegaCom продолжает планомерную работу по улучшению качества связи и расширению охвата сети по всему Кыргызстану.

В результате проведенных в августе 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G во всех семи областях Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Бишкек, Кант, Кара-Балта, Кара-Суу, Ноокат, Ош и Чолпон-Ата существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:

Баетово, Кайынды-Булак Терек Нарынской области; Араван, Кара-Таш, Нойгут, Таштак, Темир-Корук, Фуркат, Чучук Ошской области; Майское, Новодонецкое Таласской области; Джекен, Жайыл, Мраморное, Федоровка Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы сети MegaCom в городах Бишкек, Кара-Балта, Кара-Суу и Ош, а также в селах:

Алга, Чункур-Кыштак Баткенской области; Нойгут Ошской области; Маевка, Петропавловка Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Жалгыз-Орюк, Кёк-Таш, Орто-Суу Джалал-Абадской области и Калдык Чуйской области. Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах Ноот, Толук и Чаар-Таш Джалал-Абадской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom - надежный оператор связи!