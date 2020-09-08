Погода
$ 78.58 - 78.98
€ 92.20 - 93.67

MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Компания MegaCom продолжает планомерную работу по улучшению качества связи и расширению охвата сети по всему Кыргызстану.

В результате проведенных в августе 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G во всех семи областях Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Бишкек, Кант, Кара-Балта, Кара-Суу, Ноокат, Ош и Чолпон-Ата существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:

  1. Баетово, Кайынды-Булак Терек Нарынской области;
  2. Араван, Кара-Таш, Нойгут, Таштак, Темир-Корук, Фуркат, Чучук Ошской области;
  3. Майское, Новодонецкое Таласской области;
  4. Джекен, Жайыл, Мраморное, Федоровка Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы сети MegaCom в городах Бишкек, Кара-Балта, Кара-Суу и Ош, а также в селах:

  1. Алга, Чункур-Кыштак Баткенской области;
  2. Нойгут Ошской области;
  3. Маевка, Петропавловка Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Жалгыз-Орюк, Кёк-Таш, Орто-Суу Джалал-Абадской области и Калдык Чуйской области. Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах Ноот, Толук и Чаар-Таш Джалал-Абадской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom - надежный оператор связи!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391782
Теги:
#MegaCom, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  